«Надо стимулировать труд, а не бедность»: Эксперты спорят насчет отмены подоходного налога для малоимущих

По данным Росстата, 18,6 млн россиян получают доход ниже прожиточного минимума Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В кризис надо понижать налоги, а не повышать их. Это, казалось бы, аксиома, которую используют во всех странах мира. Но в России, как всегда, другой путь. Со следующего года налоги вырастут для некоторых крупных сырьевых компаний, а богатые россияне станут платить больше со своих доходов и сбережений, лежащих в банках. С одной стороны, это выглядит долгожданной справедливостью, сокращающей неравенство в стране. С другой, не хватает следующего закономерного шага – снижения налогов для бедных.

КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ – ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

Владимир Путин еще два года назад называл борьбу с бедностью приоритетной задачей социальной политики государства. После этого было высказано масса идей о том, как именно можно достичь этой цели. Самой популярной идеей в последнее время стала отмена подоходного налога для малоимущих. Эта мысль бродит в умах чиновников и коридорах власти уже несколько лет. «За» в разное время выступали экс-министр экономического развития Максим Орешкин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава ВТБ Андрей Костин. Но каждый раз упирались в жесткий отпор со стороны Минфина. Последний подход к снаряду произошел в сентябре - на Московском финансовом форуме. Но министр финансов Антон Силуанов в привычном ему стиле снова отрезал любые попытки покуситься на доходы бюджета.

- Казалось бы, предложение очень позитивное, но мы уже увеличили ставку НДФЛ и эти деньги направим на помощь нуждающимся в лекарственном обеспечении детям. Мы считаем, что это социально-справедливый проект, - сказал глава Минфина.

Тем не менее большинство экспертов, опрошенных «КП», позицию министра финансов не разделяют. Раз уж мы поднимаем налоги для богатых, следовало бы опустить налоги для бедных. А иначе получается, что бюджет выгоду получит, а большинство граждан – нет. Нечестно, однако.

- Взимать налог с нищенских доходов - несправедливо. Власть должна заботиться о тех, кто не может зарабатывать много. Плюс это неэффективно с экономической точки зрения. Для бюджета – это «копейки», а расходы на налоговое администрирование, как со стороны государства, так и со стороны налоговых агентов - намного больше, - говорит Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право».

По данным Росстата, 18,6 млн россиян получают доход ниже прожиточного минимума. Это 12,7% от всего населения и каждый четвертый трудоспособный гражданин. И это цифры прошлого года – до пандемии коронавируса. Актуальных данных пока нет, но эти цифры явно стали выше.

ВЫИГРАЮТ ВСЕ…

- Мы давно ратуем за то, чтобы ввести такой необлагаемый минимум. Уровень доходов значительной части населения оставляет желать лучшего. Их повышение повлекло бы за собой развитие спроса, что стало бы драйвером развития экономики, - считает Владимир Саськов, директор Ассоциации налоговых консультантов.

По его словам, при нынешней налоговой нагрузке бизнес физически не способен обеспечить рост зарплат. Ведь сейчас на рубль чистой зарплаты приходится платить еще 45 копеек в пользу государства. При официальной зарплате в 1000 рублей реальные затраты работодателя с учетом подоходного налога и страховых взносов составляют 1450 рублей.

- Я думаю, что от отмены НДФЛ для малоимущих выиграют все, и население, и малый бизнес, и экономика в целом. Среди явных плюсов - стимулирование потребления, что в перспективе позволит сократить социальные расходы государства, так как реальные доходы бедных увеличатся, - говорит Аркадий Брызгалин.

Правда, есть и скептики.

- Отмена НДФЛ на каком-то уровне зарплаты будет благом для предприятий, которые сейчас выплачивают эту подать. Они снизят расходы бизнеса. Но сами работники, если что-то и получат, то непропорционально снижению налога, - считает Аркадий Мурзаев, учредитель Центра профессионального образования «Развитие».

Другими словами, НДФЛ сейчас платят работодатели. И в кризис у них вряд ли появятся серьезные стимулы увеличивать реальные выплаты своим работникам.

… КРОМЕ БЮДЖЕТА

В прошлом году сборы НДФЛ составили 4 триллиона рублей, а за восемь месяцев этого – 2,5 триллиона. В среднем это 40% поступлений в региональные и муниципальные бюджеты.

- Может ли снижение налоговой нагрузки по НДФЛ выступить инструментом повышения доходов граждан? Безусловно. Как это могло бы быть реализовано? Через установление стандартного налогового вычета в определенном размере – например на уровне МРОТ, - говорит Татьяна Школьная, замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики.

Это проще всего с точки зрения администрирования. Можно ввести единые правила для всех работодателей. А не мучиться, определяя, кто из граждан является действительно нуждающимся, а кто – нет. Но у этого предложения есть жирный минус – бюджет недополучит огромной суммы денег.

При нынешней налоговой нагрузке бизнес физически не способен обеспечить рост зарплат Фото: Олег ЗОЛОТО

К примеру, если освободить от подоходного налога в пределах МРОТ всех работающих россиян, то бюджет недосчитается около триллиона рублей. Посчитать это легко, умножив 12 130 рублей в месяц на 50 миллионов официально работающих человек (остальные – в тени) и взяв из этой суммы 13%.

- Переход от плоской ставки подоходного налога к дифференцированной позволит пополнить бюджет и будет способствовать выравниванию доходов. Снижение ставки для низкодоходных групп будет способствовать еще большему выравниванию доходов, но уменьшит доходы бюджета. Выбор остается за властями. Они ориентируются на наполняемость бюджета и стабильность его источников, - говорит Ирина Денисова, профессор Российской экономической школы (РЭШ).

По ее словам, если повышать налоги для богатых, но не снижать их для бедных, государству нужно увеличивать для них размеры пособий и льгот. Иначе получится, что доходы бюджета вырастут, а неравенства меньше не станет.

Тем не менее, по предварительным оценкам, уже объявленное повышение налогов для табачников, сырьевые компании и богатых россиян принесет в бюджет около 500 млрд рублей в год. Плюс не обязательно освобождать от части налогов всех работающих россиян. Главное – помочь тем, кто действительно нуждается. В этом случае из бюджета «выпадет» не триллион, а 200 – 300 млрд рублей. И Минфин все равно останется в плюсе.

СНИЖАТЬ НАЛОГИ ИЛИ РАЗДАВАТЬ СУБСИДИИ?

И наконец, другой спорный момент – что лучше: снижение налогов или повышение субсидий бедным. Одни эксперты считают, что лучше помогать тем, кто работает, но мало зарабатывает. Другие – что всем, у кого тяжелая финансовая ситуация.

- Не все бедные работают. В этом смысле снижение налогов - это мера поддержки работающих бедных, причем занятых в формальном, платящем налоги, секторе. Для помощи бедным используется целый набор инструментов. Это, как правило, пособия и льготы, - говорит Ирина Денисова.

- Отмена налогов - более эффективный механизм разогрева экономики, чем субсидирование на суммы, которые больше напоминают милостыню. Ведь администрирование выдачи субсидий тоже стоит дорого, - говорит Дмитрий Пурим, руководитель Московского регионального отделения Партии Роста.

Чтобы получить помощь от государства, человеку нужно доказать, что он действительно нуждается. А это, как правило, сбор справок и прочие бюрократические «прелести». Как упростить этот процесс, в правительстве пока не знают.

- Мне кажется, надо отменять налог. Это и понятнее, и честнее, и экономичнее. А система субсидий требует очень сложного, бюрократического администрирования, крайними в котором станут беднейшие слои населения, которые будут вновь собирать справки и отстаивать очереди в надежде получить очередную «пайку» из бюджета. Надо стимулировать труд, а не бедность, - поддерживает Аркадий Брызгалин.

КАК У НИХ

В развитых странах, в отличие от сложившегося стереотипа, поддерживают не только безработных (сидящих на «жирных» пособиях), но и тех, кто мало зарабатывает. К примеру, в Германии подоходный налог не берут с тех семей, где годовой доход меньше 8820 евро на человека в год (то есть 66 тысяч рублей в месяц). А в некоторых других странах даже есть такое понятие, как отрицательный налог. Его суть в том, что если человек получает ниже определенной суммы, то государство ему даже доплачивает.

Так, в Австрии работникам с низкими доходами доплачивают по 400 евро в год. В США похожая схема. Она называется кредит на заработанный доход. Там добавляют 538 долларов на человека в год. Но чем больше детей, тем сумма выше. Для семьи с тремя и более детьми максимальная сумма отрицательного налога составит 6660 долларов в год (44 тысячи рублей в месяц). В Великобритании выплачивают от 800 до 3000 фунтов стерлингов в год (25 тысяч рублей в месяц).

Интересная схема применяется в Израиле. Она называется «Маанак авода» (выплата за занятость). Ее могут получить работники с низкими доходами, не обладающие большим количеством собственности (недвижимости или доли в бизнесе). По сути, это матпомощь от государства. Действует система как налоговый вычет. Человек подает заявление по итогам прошедшего года. И в зависимости от подтвержденного дохода получает прибавку от Минфина Израиля. Ее размер зависит как от уровня зарплаты, так и от количества детей. В среднем - 500 шекелей в месяц (11 тысяч рублей).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миллион россиян смогут бесплатно списать свои долги

Об этом эфире радио "КП" рассказал заместитель министра экономического развития (подробности).