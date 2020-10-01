Больной Борис Корчевников сделал признание в ответ на переживания Игоря Крутого

Борис Корчевников впервые подтвердил слухи о своем недуге. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борис Корчевников впервые подтвердил слухи о своем недуге. Около пяти лет назад телеведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, затронувшей слуховой нерв. Недавно стали поговаривать, что последствия хирургического вмешательства все же дали о себе знать и у Корчевникова возникли серьезные проблемы. На днях он признался в потере слуха.

Борис Корчевников всегда откровенен как с телезрителями, так и со своими звездными гостями, которые приходят в студию программы "Судьба человека". Так, композитор Игорь Крутой поделился с публикой историями из жизни. Правда, артист посетовал, что не может рассказать один курьезный случай, так как там не обойтись без нецензурных выражений.

На что 38-летний Борис поспешил успокоить гостя, огорошив всех признанием: "А я плохо слышу все равно!". Он также рассказал, что давно мечтал о том, чтобы к нему в студию пришел Крутой.

"Целый год мне звонили от Бори Корчевникова на предмет съемок в программе «Судьба человека», и я весь год отказывался… Все, что можно было о себе рассказать, я уже рассказал... Тем не менее, на одно из последних предложений сниматься в «Судьбе человека» согласился, попросив заранее не озвучивать мне вопросы, чтобы беседа получилась острее и интереснее", - поведал Игорь Яковлевич.

Публику он не разочаровал. Музыкант поделился тем, о чем раньше предпочитал молчать. Так, Крутой признался, что его отец, которого не стало 40 лет назад, скончался от рака слюнной железы, а бывшая супруга Елена ушла, не вытерпев материальных трудностей.

"Да, мы могли бы продлить отношения, но рано или поздно все бы закончилось. Если честно, у нас были материальные трудности, и должна была быть великая любовь, чтобы не обращать на них внимания. Наверное, со стороны Лены такой любви не было, и произошло то, что должно было произойти", - поведал 66-летний композитор.

Что касается Корчевникова, то три года назад, когда Борис внезапно ушел из шоу "Прямой эфир", поползли слухи о его недуге. Говорили, что из-за проблем со здоровьем ему пришлось покинуть проект. Артисту было тяжело вести шумное ток-шоу, где несколько человек, перебивая друг друга, кричат. В итоге он перешел в формат авторского шоу, где ему с плохим слухом работать более комфортно. Меж тем родные и близкие Корчевникова не дают комментариев о его болезни и просят друзей ведущего не раскрывать никаких подробностей его состояния.

Напомним, 7 августа 2015 года в передаче "Прямой эфир" телеведущий объявил, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Артист сообщил, что в какой-то момент у него просто слегка зашумело в ухе. Такие ощущения бывали и раньше, поэтому сначала он не предавал этому значение, а потом все-таки обратился к врачам. После МРТ и был поставлен диагноз "опухоль мозга". Телеведущий заявил, что ему было крайне тяжело, а тот период своей жизни назвал "состоянием бессилия, немощи чудовищной". В июле 2019 года Борис Корчевников впервые рассказал, что перенес тяжелейшую операцию. "Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни", - заявил он.