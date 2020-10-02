“Чтобы воспитать настоящего профессионала, преподаватель должен сам соответствовать высоким требованиям”

Владимир Стрельцов, преподаватель специальных дисциплин, участник по компетенции “Эксплуатация сельскохозяйственных машин”. Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

В конце сентября в 64 регионах России финал

«Навыков мудрых» проходил в новом, дистанционном формате. В Оренбургской области - на площадках нескольких учебных заведений.

В Ташлинском политехническом техникуме проходили соревнования по компетенции “Эксплуатация сельскохозяйственных машин”. Районный центр Ташла находится почти в 200 километрах от областной столицы посреди бескрайней степи Выступление участника Владимира Стрельцова эксперты оценивали дистанционно, с помощью видеокамер.

- Конечно, работать под камерами непривычно, - рассказывает Владимир Стрельцов, преподаватель специальных дисциплин, - Хотя есть и положительный момент: никто не отвлекает.

Зачем профессионал с многолетним опытом решил участвовать в соревнованиях? Владимир Стрельцов считает, что лично для него такое участие необходимо. Чтобы учить новое поколение по международным стандартам, преподаватель должен знать не только теорию, но и иметь свой практический опыт.

- Победа, конечно, важна, но в Ворлдскиллс главное - это участие, - отмечает Владимир Викторович, - Суть движения - это отработка навыков и новый опыт, повышение своего профессионального мастерства.

Андрей Юдин, заместитель директора по учебно производственной работе Ташлинского политехнического техникума, эксперт по компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных машин". Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

С ним согласен и Андрей Юдин, заместитель директора по учебно-производственной работе Ташлинского политехнического техникума, эксперт компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»:

- Особенность соревнований “Навыки мудрых” в том, что здесь участвуют люди с большим опытом. Но им, как мне кажется, даже сложнее, чем студентам, ведь новые стандарты жестче и многому приходится учиться заново. Например, мастера не всегда любят работать в головном уборе или перчатках, многие задачи они уже привыкли решать по-своему. А стандарты Ворлдскиллс не допускают такого подхода.

Ташлинский политехнический техникум. Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Ташлинский политехнический техникум участвует в движении Ворлсдкиллс с 2012 года. Все преподаватели отмечают, что благодаря этому учебное учреждение заметно повысило свой статус, а материально-техническая база стала соответствовать самым высоким требованиям. Например, студенты получили возможность отрабатывать свои навыки не только на современной технике, но даже проходить обучение с использованием технологии виртуальной реальности. Кроме того, абсолютно все студенты проходят обучение по международным стандартам вне зависимости от того, участвуют ли они в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс или нет.

О необходимости повышать свой уровень компетенции говорит и Татьяна Федоркина, преподаватель специальных дисциплин на специальности “физическая культура” из педагогического колледжа город Бугуруслан. Она приняла участие в финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции “Физическая культура, спорт и фитнес”.

- Главное, справиться с волнением, - говорит Татьяна Александровна, - Но на самом деле такие соревнования - это обычное занятие со студентами. Именно на таком высоком уровне и нужно работать.

Татьяна Федоркина, преподаватель специальных дисциплин на специальности “Физическая культура” из педагогического колледжа город Бугуруслан. Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Свои навыки в компетенции «Преподавание в младших классах» продемонстрировала и Лариса Селедкова, учительница гимназии №1 города Бугуруслан. Она провела демонстрационный урок в аудитории Оренбургского педагогического колледжа.

- Я больше 30 лет работаю в сфере образования и, конечно, из года в год все меняется. Сегодня недостаточно быть просто учителем, чтобы заслужить авторитет у школьников. Нужно быть готовым ответить на любой вопрос, знать современные технологии. Школа меняется и высокие стандарты Ворлдскиллс, несмотря на их жесткость, позволяют учителям идти в ногу со временем.

За демонстрационным уроком Ларисы Валентиновны эксперты наблюдали через пять видеокамер, а в качестве первоклашек выступили волонтеры, студенты 4-го курса.

- Быть волонтером - это не просто сидеть на уроке, а быть частью команды вместе с участником и экспертом, - рассказывает Александра Красильникова, заведующая специальностью “Преподавание в начальных классах” педагогического колледжа города Оренбург, - Участие в Ворлдскиллс - это бесценный опыт, который в будущем обязательно пригодится в работе. А если говорить о том, как ВорлдскиллсРоссия влияет на подготовку в целом, то здесь не последнее место занимает тот факт, что движение обязывает нас постоянно обновлять и материально-техническую базу, и уровень компетенции всего преподавательского состава.

- Быть частью Движения Ворлдскиллс - это честь и огромная ответственность, - рассказала нам технический эксперт компетенции “Преподавание в младших классах” Марина Киян. Марина Вячеславовна сама была участником соревнований, а в этом году отвечала за то, чтобы на площадке все было организовано на высоком уровне, ведь любой сбой мог обернуться дисквалификацией участника

- В этом году соревнования проходили в новом формате и, как мне кажется, это было, с одной стороны, проще для участников благодаря родным стенам, а с другой стороны - сложнее, потому что нужно было освоить самые современные программы, научиться работать в дистанционном режиме на том же уровне, что и с учениками в классе. Я рада, что наш участник достойно справилась со всеми заданиями даже в таких непростых условиях.

СПРАВКА

Чемпионат «Навыки мудрых» является частью специальной федеральной программы обучения по стандартам Ворлдскиллс для россиян старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста.

Программа входит в состав национального проекта «Демография».