Выросло поколение чайлдфри: половина молодых россиян не планирует заводить детей

Половина молодых россиян не планирует заводить детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДАЙТЕ 58 ТЫСЯЧ

Почти половина мужчин и женщин репродуктивного возраста не планируют детей. Причем женщины не хотят ребенка чаще, чем мужчины (51% против 41%). Это показал опрос россиян возраста от 18 до 45 лет в 53 регионах страны. Как выяснили сотрудники Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), для большинства решающим в этом вопросе оказались деньги. Их нашим соотечественникам не хватает. Люди готовы начать планировать рождение первого или последующего ребенка в случае, если бы каждый месяц они имели дополнительные 58 тысяч рублей — это средняя сумма, которая нужна россиянам для того, чтобы тянуть малыша. Также играет роль отсутствие партнера, плохие жилищные условия и проблемы со здоровьем.

Однако за последние два года доля бездетных россиян, которые хотят завести детей, сократилась до 60%, а доля тех, кто планирует еще одного ребенка, уже являясь родителем, наоборот, увеличилась почти вдвое до 25%.

ОСОЗНАННОЕ ДЕТОРОЖДЕНИЕ

По словам Ирины Гильдебрандт, заместителя директора направления социально-экономических исследований НАФИ, сегодня к деторождению россияне подходят осознанно: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка.

- Государство старается стимулировать рост рождаемости в стране, например, размер выплат семьям при появлении ребенка регулярно увеличивается, - продолжает Гильдебрандт. - Регионы также активно поддерживают семьи с детьми, причем не только при рождении, но и в подготовке самих детей к детскому саду и школе.

БЕЗДЕТНОСТЬ ДЕКЛАРИРУЕТСЯ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

Старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики Наталья Чистякова, комментируя исследование, заметила, что очень длительная, примерно в полвека дискуссия о рождаемости привела к тому, что стало возможным обсуждать вопросы, которые раньше было неэтично задавать.

- Общество дошло до такой кондиции, когда такие вещи можно обсуждать, - говорит академик РАН. - Мы имеем дело с принципиально новыми поколениями, которые могут не только обсуждать эти проблемы, но и публично демонстрировать мнение, которое раньше шло в разрез с общепринятыми. И мы не можем игнорировать, что эти поколения имеют установку «чайлдфри» (буквально в переводе с английского — «свободны от детей» — прим.ред.). Бездетность не только декларируется, но и осуществляется.

По словам Натальи Чистяковой, в последнем докладе «Население России» в разделе «Рождаемость» говорится о том, что в реальных поколениях российских женщин растет доля окончательно бездетных.

- Действительно, растет доля женщин, которые за свою жизнь не родили ни одного ребенка. Мы не поднимаем вопрос о том, сознательно ли это или в силу каких-то обстоятельств, но факт налицо. Высказывание намерения не обзаводиться ребенком еще не означает, что им действительно не обзаведутся. Но доля женщин не репродуктивного возраста, у которых нет детей, действительно растет, - заключила наша собеседница.

Государство старается стимулировать рост рождаемости в стране, например, размер выплат семьям при появлении ребенка регулярно увеличивается Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Хотели бы Вы завести ребенка в будущем? Если у вас есть ребенок, то хотели бы завести еще одного ребенка (в % от всех опрошенных россиян возраста 18-45 лет)?

Нет, не хочу — 46%

Да, хочу и планирую — 42%

Хочу, но скорее всего не стану заводить ребенка — 8%

Затрудняюсь ответить — 4%

Доля россиян, которые планируют заводить ребенка в будущем:

18-24 года — 60%

25-34 года — 53%

35-45 года— 25%

Доля россиян, которые не хотят заводить ребенка в будущем (18-45 лет):

Мужчины — 41%

Женщины — 51%

Что мешает Вам завести ребенка или заставляет откладывать этот вопрос (респонденты могли дать несколько вариантов ответов)?

Не хватает денег — 24%

В настоящий момент не хочу заводить детей — 23%

Нет партнера — 15%

Плохие жилищные условия — 12%

Ничего не мешает — 11%

Проблемы со здоровьем — 9%

Не смогу вести тот образ жизни, который у меня сейчас есть — 8%

Потеряю позицию на работе, упущу карьерные возможности — 5%

Не хочет партнер — 4%

Уже в возрасте — 4%

Уже есть дети / Недавно родился ребенок — 3%

Какая сумма необходима дополнительно к вашему ежемесячному доходу, чтобы вы позволили себе рождение ребенка?

До 15 тыс. руб. - 9%

20-25 тыс. руб. - 12%

30-45 тыс. руб. - 18%

50 тыс. руб. - 21%

60-90 тыс. руб. - 10%

100 тыс. руб. - 13%

Свыше 100 тыс. руб. - 4%

Затрудняюсь ответить — 13%

Среднее значение - 58 268 руб.

(По данным НАФИ).