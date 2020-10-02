Мастера 50+ прошли проверку на прочность

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Соревнования прошли в дистанционном формате, участие в них смогли принять мастера старше 50 лет в компетенциях «Графический дизайн», «Поварское дело», «Преподавание в младших классах» и «Электромонтаж». Всего участниками чемпионата стали 260 человек из 64 регионов страны. Соревнования проводились по 26 профессиональным компетенциям.

Под прицелами видеокамер финалисты выполняли задания, а эксперты Ворлдскиллс оценивали их мастерство.

«Я БЫЛА САМЫМ МОЛОДЫМ УЧАСТНИКОМ»

Соревнования по компетенции «Графический дизайн» проходили на базе Ижевского машиностроительного техникума им. Борина. В одной из аудиторий установили три камеры видеонаблюдения и компьютер с принтером.

За республику выступала Ольга Перминова. За день до соревнований конкурсантка поделилась эмоциями и рассказала о том, чего ждет от чемпионата.

Участница вспоминает, что в движение Ворлдскиллс, на чемпионат «Навыки мудрых», пришла по совету своего наставника после успешного обучения графическому дизайну по федеральной программе Ворлдскиллс 50+. Выиграла региональный этап чемпионата в марте и вышла на национальный уровень.

– Я училась год назад, стартовали мы в октябре прошлого года. У меня как раз был день рождения, а на следующий день был первый день занятий, и уже можно было, согласно возрасту, участвовать. Это был очень интересный момент, я считаю, что я была самым молодым участником «Навыков мудрых», - вспоминает Ольга Перминова. Графическим дизайном Ольга Михайловна увлечена: она сама разрабатывает визитки, информационные карточки для кафедры университета, в котором работает.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

– Есть в жизни определенные приключения, и этот чемпионат – мое приключение. Сейчас же модно выходить из зоны комфорта, вот я и вышла. Посмотрим, чем это закончится. На самом деле про победу вообще не стоит задумываться, и предыдущий чемпионат для меня был просто проверкой навыков,- рассказала Ольга Перминова, Ну третий раз фраза повторяется) пожалуйста, поменяйте.

Как отметила тренер Ольги Перминовой Светлана Зубкова, главное в подготовке конкурсанта чемпионата «Навыки мудрых» - это зажечь огонек в глазах и постоянно это пламя поддерживать.

«ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ – ЭТО ХОРОШО!»

Соревнования по компетенции «Электромонтаж» проходили в мастерской Техникума строительных технологий Ижевска. Как отметил директор техникума Михаил Мусаев, учреждение уже не в первый раз становится площадкой для проведения соревнований по стандартам Ворлдскиллс. Удмуртию представлял Игорь Богатиков. Накануне соревнований Игорь Юрьевич поделился своим настроем.

– Это очень интересно. На соревнованиях узнаешь что-то новое. А электромонтаж мне нужен и в жизни: я строю дом, и в в квартире проводку поменял. Детям тоже с этим помогаю - у них свои квартиры, - говорит Игорь Богатиков.

– Дистанционный формат – это хорошо. Во-первых, не надо никуда ехать - после соревнований прихожу домой, где меня встречает семья. А во-вторых, никто не стоит над душой, не дышит в затылок. Нет нервотрепки из-за присутствия посторонних людей. Правда, есть и минус – я не вижу других участников. На региональном чемпионате мы все стояли рядом, на одной площадке, и я мог увидеть, кто успевает, а кто - нет.

ОТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – К ЧЕМПИОНАТУ

На площадке Ижевского торгово-экономического техникума финалисты соревновались в компетенции «Поварское дело».

Людмила Косачева приготовила вегетарианскую пасту, горячее блюдо-птицу и консоме.

– Готовилась к финалу я дома, больше месяца, - рассказывает Людмила Васильевна.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Эту компетенцию она выбрала, потому что в прошлом году обучалась поварскому искусству в рамках федеральной программы Ворлдскиллс 50+. И тогда-то ей и предложили проверить свои силы в чемпионате.

Людмила Васильевна признается, что для нее главное участие, а не победа.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

В Удмуртском республиканском социально-педагогическом колледже соревнования проходили по компетенции «Преподавание в младших классах».

Участница из Сарапула Марина Микрюкова подготовила и провела мастер-класс для школьников, в роли которых выступили волонтеры и студенты колледжа.

– Я не первый раз участвую в чемпионатах Ворлдскиллс как волонтер, и постоянно впечатления - только позитивные, - говорит Елена Зянова, студентка Удмуртского республиканского социально-педагогического колледжа.

Готовилась к финалу чемпионата «Навыки мудрых» Марина Анатольевна в течение месяца: советовалась с коллегами, изучала учебную литературу.

– Я считаю, что надо участвовать в таких соревнованиях – это прежде всего проверка себя на прочность и получение новых эмоций, это новый опыт, новые возможности, - делится Марина Микрюкова.

Фото: пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

Золотую медаль чемпионата Удмуртии принесла Людмила Вахрушева в компетенции «Дошкольное воспитание».

В медальном зачете Удмуртия заняла 10 место среди 64 регионов-участников .

СПРАВКА

Чемпионат «Навыки мудрых» является частью специальной федеральной программы обучения по стандартам Ворлдскиллс для граждан старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста. Программа входит в состав национального проекта «Демография».