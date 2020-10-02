Профессионалы 50+ блеснули мастерством в Кузбассе

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

«ЗОЛОТЫЕ» МАСТЕРА

— Кузбасс принимает участие в «Навыках мудрых» с с 2018 года, — рассказала министр образования и науки Кемеровской области Софья Балакирева. — Тогда в рамках V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кузбассе конкурсанты в возрасте 50 лет и старше приняли участие в 7 компетенциях: «электрослесарь подземный», «технологии моды», «электромонтаж», «хлебопечение», «поварское дело», «медицинский и социальный уход» и «лабораторный химический анализ».

В мае 2019 года от региона в финале II Национального чемпионате «Навыки мудрых», который проходил в Казани, участвовали 6 конкурсантов. Именно в то время в Кузбассе появились первые победители: золотую медаль в компетенции «Хлебопечение» завоевала Светлана Новикова, мастер производственного обучения из Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг. Серебряную медаль в компетенции «Технологии моды» получила Людмила Рудковская, руководитель творческой учебной мастерской Губернаторского техникума народных промыслов.

— В декабре 2019 года в рамках VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кузбассе состоялись соревнования уже по 18 компетенциям.В 2020 году от региона в финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых» приняли участие 15 конкурсантов, — дополнила Софья Балакирева.

В 2020 году в копилку побед золото принесла 68-летняя Светлана Никифорова, которая завоевала 1 место в компетенции «Геодезия».

Она уже 45 лет работает в этой сфере: была геодезистом и на шахте, и на разрезе, и в строительных организациях. Сейчас преподает геодезию в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

В 2019 году Светлана Ивановна готовила своих студентов к участию в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), а в этом сама стала участницей, но уже в категории мудрых.

— Если мы учим детей, то должны и сами не отставать от них: идти в ногу со временем. Любой человек не может сейчас прожить без постоянного обучения, а геодезист - тем более, потому что постоянно появляется новое оборудование. Я и сама осваиваю современную технику, чтобы мои студенты смогли получить максимально полные знания и быть на 100% подготовленными работниками после окончания техникума.

Светлану Ивановну поддерживали все: и студенты, и коллеги по работе — переживали, насколько хорошо выполнит задание и уложится ли в отведенное время. А за 5 часов нужно было сделать съемку, разбивку местности и провести расчет объемов. По мнению конкурсантки, задание полностью приближено к реальной жизни.

— Чтобы уложиться, нужна высокая скорость выполнения всех заданий, — уточнила Светлана Ивановна. — Для этого мне приходилось дополнительно тренироваться, но помогло то, что я все-таки преподаю эту дисциплину своим студентам и уже довела многое до автоматизма.

Завоевать золотую медаль Светлане Ивановне помог и правильный настрой.

— Говорят, что отрицательный результат — это тоже результат. Но на чемпионате это не работает, поэтому мне нужна была победа!

ПЕРЕЗАГРУЗКА НАВЫКОВ

У кемеровчанки Татьяны Прохоровой – второе место в компетенции «Медицинский и социальный уход».

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Будучи 13-летним ребенком, юная Таня сопровождала в больницу на перевязки знакомую девочку, а после увиденного решила и сама когда-то помогать людям. И о выборе своем не жалеет, хотя и видит постоянно тяжело больных людей, которые остро нуждаются в особом уходе. Татьяна Ивановна более 45 лет работает медицинской сестрой в отделении анестезиологии и реанимации. В 2020 году ей пришлось поработать в местном ковидарии. После такого опыта конкурсное задание на Чемпионате уже не показалось сложным.

— Для людей нашего возраста важно участие в таких чемпионатах, — поделилась Татьяна Ивановна. — Когда готовишься к соревнованию, то повторяешь то, что знал давно, но мог забыть спустя годы. Поэтому я и согласилась поучаствовать в «Навыках мудрых».

Чтобы попасть в финал, Татьяна Ивановна прошла серьезный отбор.

— Сейчас в Кузбассе работает более 22 тысяч специалистов со средним медицинским образованием, почти 40% — это работники старше 50 лет. Чтобы выявить среди них потенциальных конкурсантов, мы провели отборочный этап среди 150 медицинских организаций региона. Самому возрастному участнику было 72 года, — рассказала главный областной специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Кузбасса Ирина Сергеенко.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Соревнование по компетенции «Медицинский и социальный уход» проходило в Кузбасском медицинском колледже — единственной в регионе организации, которая готовит средний медицинский персонал. По словам директора колледжа Ирины Ивановой, получить профессию в нем могут не только молодые ребята, но и люди старшего возраста.

— Колледж предлагает широкий спектр возможностей для людей старше 50 лет. В 2019 году мы обучали людей предпенсионного возраста, в этом году - тех, кто пострадал от коронавируса, потеряв работу, и тех, кто находится под угрозой увольнения. У нас можно бесплатно освоить профессии сиделки, санитара, младшей медсестры, дезинфектора. Сейчас дезтанции и дезобработка достаточно востребованы, поэтому есть большая очередь на эти услуги и потребность в таких специалистах.

Бронзовыми призерами в Кузбассе стали Татьяна Белянина в компетенции «Преподавание в младших классах», Сергей Жидков («Сварочные технологии»), Игорь Бердюгин («Электромонтаж») и Евгений Браньков («Кирпичная кладка»). Евгений Браньков работает специалистом по горячим ремонтам коксовых печей на местном заводе «Кокс».

К финалу III Национального чемпионату «Навыки мудрых» он готовился основательно: в свободное от работы время отрабатывал навыки при строительстве печей и каминов .

— Сложность задания состояла было много мелких элементов, а с ними приходится дольше возиться. На выполнение давалось 8 часов: этого времени вполне достаточно, но именно для человека с опытом, который не одно десятилетие отработал на стройке, - рассказал Евгений Браньков.

Он , как и остальные участники, выполнял задание под прицелом видеокамер. Но никакого дискомфорта это ему не доставило.

—Я уже привык на работе не обращать внимание на других людей когда рядом стоит и смотрит заказчик. Поэтому просто делал свое дело и не переживал, что за мной кто-то внимательно наблюдает.

По итогам финала III Национального чемпионата «Навыки мудрых» в медальном зачете среди всех регионов-участников Кузбасс и Московская область заняли второе место, немного уступив обладателю золота — Новосибирской области.

СПРАВКА

Чемпионат «Навыки мудрых» является частью специальной федеральной программы обучения по стандартам Ворлдскиллс для россиян старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста.

Программа входит в состав национального проекта «Демография».