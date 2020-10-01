Александр Гудков завалил певицу To-ma 16 тоннами арбузов

На сей раз Гудков решил поработать со звёздами Ютуба, сняв для певицы To-ma (ролики этой блондинки набирают миллионные просмотры) клип на песню «Догорает кальян». Фото: архив Гудкова

Если к делу подключается самый эпатажный клипмейкер, жди пожар в блогосфере. На волне успеха клипов «Цвет настроения синий», «Ибицы» Александр Гудков снял уже немало роликов для топовых артистов. Чего только стоит недавний нашумевший «боевик» Лободы «Бум», вызвавший много споров в соцсетях.

На сей раз Гудков решил поработать со звёздами Ютуба, сняв для певицы To-ma (ролики этой блондинки набирают миллионные просмотры) клип на песню «Догорает кальян».

По словам Степанова, на съёмки ролика ушло 72 часа. Фото: архив Гудкова

-Нам никак не удавалось поработать, - говорит продюсер певицы Николай Степанов. - То у нас не было подходящего трека, то в расписание Саши практически невозможно вклиниться, он нарасхват. Хотя нам лестно, что Гудков сотрудничает только с теми артистами, творчество которых откликается для него. Поэтому и все, что он делает, уникально и не поставлено на поток, каждая работа-это редкий бриллиант.

По словам Степанова, на съёмки ролика ушло 72 часа. По задумке Гудкова, на площадку доставили аж 16 тонн арбузов.

Этими полосатыми гигантами Гудков решил завалить гламурную блондинку.

По задумке Гудкова, на площадку доставили аж 16 тонн арбузов. Фото: архив Гудкова

-Тот случай, когда поешь о грустном, как что-то безвозвратно ушло. И в то же самое время оттеняешь эту грусть комичными ситуациями, как в нашем клипе, -говорит kp.ru To-ma.

Какой сюжетный поворот подготовил творческий дуэт певицы To-ma и Александра Гудкова, можно будет увидеть на всех цифровых площадках уже 8 октября.