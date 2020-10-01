Андрей Соколов: «Дистанционное образование погубит любую страну!»

Андрей Соколов участвовал в детском международном кинофестивале «Алые паруса Артека» Фото: Личный Архив

Актер Андрей Соколов недавно вернулся из Крыма, где участвовал в детском международном кинофестивале «Алые паруса Артека». Артист много лет является вице-президентом этого фестиваля. О том, почему это для него так важно, а также о своем отношении к дистанционному образованию и популярности шоу в Youtube Андрей рассказал нашему корреспонденту.

- Все мы родом из детства, и Артек для каждого ребёнка из Советского Союза – это какой-то особый мир, куда мечтали попасть все, - делится Андрей Соколов. - Когда я был в классе в пятом-шестом, мне посчастливилось попасть в Артек один раз, я был в лагере Морской.

Время шло, и когда я уже начал заниматься актёрской профессией, попал в Артек уже как гость кинофестиваля «Алые паруса Артека». И как-то так случилось, что я уже сердцем прикипел именно к этому фестивалю. И с организатором Ирой Громовой у нас сложились очень такие близкие, доверительные отношения, почти родственные отношения. Теперь мы вместе творим это чудо. Каждый год мы дважды прилетаем в Артек на подготовку фестиваля, а потом и на сам фестиваль. Все эти хлопоты, вся эта суета завораживает – потому что она добрая, во благо, и, несмотря на какие-то трудности, такая радостная работа. Потому что дети – наше будущее, потому что какие зёрна мы сеем, такие плоды и будем пожинать.

Я уже за это время видел выпуск наших артековцев, которые прошли киносмену… Дети, которые приезжали на «Алые паруса», ещё совсем маленькие, сейчас уже привозят своих детей.

«Алым парусам» уже 28 лет – это целая жизнь.

-Как вы считаете, что такие киносмены дают детям?

- Самое главное - мы стараемся донести до них мысли, что надо расти целеустремлёнными и патриотичными гражданами своей страны. И даем некие азы профессии, познакомить их с актёрской, режиссёрской стезёй. И хочу сказать, что некоторые из ребят, которые были в наших сменах, пошли по творческому пути. Встречи участников лагеря с артистами – это заряд, это подсказка, это взгляд со стороны на жизнь, которым ребята могут воспользоваться.

Артист много лет является вице-президентом этого фестиваля Фото: Личный архив

-Сейчас некоторые школы переходят на дистанционное обучение. Как вы к этому относитесь?

- При всех условностях, при всех оговорках, мое отношение к этому крайне негативное. Хочешь погубить страну – погуби образование. Потому что необразованный доктор тебя не вылечит, необразованный юрист тебя не защитит, необразованный военный не спасет свою страну, необразованный финансист… Ну и так далее. То есть всё достаточно просто. А образование не может быть на дистанции, нужно видеть, слышать, понимать учителя. Не заниматься ЕГЭ, отгадыванием вопросов, а учиться логически мыслить. И есть масса нюансов. То же правописание. Недаром восточные люди занимаются правописанием, они понимают, насколько это важно – передавать информацию таким способом. И у нас в царской ещё России и в советское время были специальные такие парты, где стояли непроливайки-чернильницы и где чистописание занимало особое место. Математика, которая должна логически выстраивать мозги, ну и так далее… Я считаю, что, в общем, онлайн-образование к хорошему не приведет.

-Время неумолимо мчится, и даже популярные телешоу затмевают проекты в соцсетях. Думаете, You tube затмит телефильмы?

- Большая масса, конечно же, переходит в интернет, в YouTube. Мне бы не хотелось, чтобы интернет полностью захватил зрителя, потому что есть вещи, которые нужно смотреть или на большом экране, или на экране телевизора. Но в YouTube формируется своя зрительская такая огромная каста. В принципе, сейчас, как я понимаю, речь идёт о формировании определенного репертуара для своей аудитории. Но не надо забывать, что есть производители, те, кто должен производить продукцию. Если она будет делаться на коленке, то это одно, а если она будет качественная, то это совсем другое. Качественный товар всегда востребован, поэтому, логически рассуждая, я думаю, что YouTube не затмит то, что происходит сейчас.

-Расскажите о новостях в своей жизни.

- Открыли, слава Богу, сезон в театре и есть новые предложения, есть идеи. Но здесь нужно вспомнить хорошую поговорку: «Цыплят по осени считают», или «Хочешь насмешить Господа, расскажи ему о своих планах». Вот я всегда стараюсь пост-фактум рассказывать о каких-либо новостях.

- Пандемия нарушила ваши планы?

- Наверное, нет человека, которого бы не коснулась эта зараза. Были отменены и спектакли, и съёмки и сам ритм жизни был достаточно жёстко изменён. Но я во время пандемии занимался… танцами! Увлекся благодаря проекту «Танцы со звёздами». Я в течение двух месяцев каждый день был в этом проекте, мне было немножко легче. Но опять же, пандемия - это время, которое позволило каким-то образом приостановиться, посмотреть на себя со стороны. Безусловно, произошла некая переоценка ценностей, что, наверное, правильно. Понимаешь, что жить нужно ради самой жизни. Суета – это, конечно, всё здорово, но и это пройдёт, а что останется… Что останется? Это вопрос нашего с вами выбора.