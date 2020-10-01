Зачем нужна цифровизация водно-хозяйственного комплекса России?

Заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова поприветствовала участников пленарной сессии. Автор фото: Виктор ЧЕРНЫШОВ

Одна из актуальных тем нынешнего конгресса стала цифровизация и автоматизация процессов, связанных с водой. Причем, не только в коммунальной сфере, но и во всех отраслях промышленности, связанных со всеми водными объектами страны. Участие в обсуждении принял представитель Росводресурсов, так как специалисты этого ведомства сейчас активно работают над созданием единой цифровой платформы. О ней нашему журналисту подробно рассказал руководитель службы технического заказчика проектов цифровой трансформации Росводресурсов Андрей Варнавский.

- Данный круглый стол полезен для общения экспертов и понимания тенденций, - рассказал Андрей Варнавский. – Сейчас мы создаем одну большую цифровую платформу «Водные данные». Она построена на принципах открытости. и должна интегрировать все наши существующие системы, исключить дублирование информации. В рамках этой платформы у нас запланировано несколько направлений проектов.

- Какие данные буду представлены на платформе?

- Например, государственный водный реестр. Это данные из системы мониторинга водных объектов. И мы говорим о том, что по-хорошему любая информация, которая у нас есть, может быть открытой.

- Кто сможет пользоваться этой платформой?

- У нас будут две глобальные категории пользователей. Внутренние – это те, кто работает с нашими подсистемами. Они будут вносить информацию и пользоваться ею. Это, в основном, регионы. И внешние пользователи – это водопользователи и исследователи, те кому просто интересны наши данные. Например, экологические организации.

Очевидно, что все мероприятия по цифровизации должны не только исполнять поставленные государственные задачи, но и приносить пользу населению. По сути, облегчать жизнь людей, избавляя от бюрократии и документооборота. Заместитель директора Департамента проектов по информатизации Министерства цифрового развития Дмитрий Поплаухин выделил три основных вопроса, которые должны ставить перед собой заказчики и разработчики автоматизированных систем.

- Какую проблему мы решаем? Как мы движемся? Каких эффектов мы достигаем? – перечислил Дмитрий Поплаухин. - У нас нет подхода - больше систем хороших и разных. У нас подход – делать жизнь лучше и координировать реализацию совместных решений.

Обсуждение проблем цифровизации вызвало активную дискуссию участников круглого стола. Автор фото: Виктор ЧЕРНЫШОВ

БЕСЦЕННЫЙ РЕСУРС ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ

Однако цифровизация водохозяйственного комплекса в целом невозможна без инвестиций. Этой теме была посвящена пленарная сессия конгресса.

- Экономическая стоимость воды растет во всем мире, - подчеркнула модератор сессии, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. – Россия – не исключение.

Заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова напомнила, что ценность воды отмечена Генеральной Ассамблеей ООН, объявившей 2018–2028 годы Водным десятилетием под лозунгом: «Вода для устойчивого развития».

- Вода бесценный ресурс и недооцененный, - отметила Татьяна Викторовна. – Особенно ярко это ощущалось на международных мероприятиях высокого уровня под эгидой ООН. Так в 2018 году состоялся Глобальный саммит по водной тематике в Душанбе. Было более 200 выступлений представителей разных стран.

Большинство из них заявляли о нехватке пресной воды и ограниченном доступе к качественным ресурсам. В России накоплен огромный опыт трансграничного водного сотрудничества и зачастую трудных договоренностей. Мы вне политики успешно ведем планомерную работу совместно с нашими прибрежными странами, оберегая и рационально используя общие воды.

По принципу «Вода – это экономика, а не политика» работает в водной сфере и государство Израиль, где 60 процентов территории – пустыня. Только благодаря совместному сотрудничеству частных инвесторов и госорганов там удалось устранить дефицит воды и даже делиться водными ресурсами с соседними странами. Об этом участникам круглого стола рассказал представитель посольства Израиля в России.

Инвестиции, частно-государственное партнерство – это, конечно, хорошо, но прежде всего нужно наладить учет. Так обратился к участникам Конгресса представитель Росгидромета Сергей Журавлев.

- Климатические изменения - это проблема стратегическая, к которои нужно серьезно относиться на федеральном уровне, - сказал Журавлев. - С точки зрения баланса негативных и позитивных изменении климата у нас все неплохо. На европеи скои территории страны годовои сток увеличивается, половодье уменьшается... Но в масштабах страны у нас aqua incognita. Если вы посмотрите на карту водных объектов, то большая их часть там не учтена. Прогнозировать без данных очень тяжело. К сожалению, это относится к малым водными объектам. Малые реки, ручьи, болота, малые озера, на которых при всем желании никакои гидрологическои сети не хватит. Поэтому прежде чем принимать какие-то глобальные решения, я бы рекомендовал регионам провести инвентаризацию.

Участники пленарного заседания обсудили также и проблемы Волжско-Камского бассейна, бассейна Дона, проблемы региональных водоканалов.

Справка

Конгресс проводится четвертый год подряд. За это время он стал площадкой для обсуждения насущных «водных» проблем, поиска их решений и взаимодействия между различными ведомствами. Федеральное агентство водных ресурсов с первых дней поддерживает деятельность Конгресса и принимает участие в его работе на самых разных направлениях.Ежегодное участие в обсуждениях именно на этой площадке становится глубоко востребованным в целом у работников водной сферы, у экспертов смежных отраслей, у представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества.