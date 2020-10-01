Председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын

56-летний уроженец Москвы Михаил Птицын, чья кандидатура на этот пост оказалась единственной, вступит в должность 24 октября Фото: ТАСС

Владимир Путин подписал указ о назначении главою Московского городского суда полковника юстиции Михаила Птицына. Бывший председатель Южного окружного военного суда сменит на значимой столичной позиции Ольгу Егорову, занимавшую ее с 2000 года. После утверждения Егоровой 20 лет назад она дважды переназначалась на этот пост — в 2008 и 2014-м годах. А 11 сентября она подала в отставку и просила о прекращении ее полномочий с 23 октября 2020 года.

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила выдвижение Птицына в августе этого года. 56-летний уроженец Москвы Михаил Птицын, чья кандидатура на этот пост оказалась единственной, вступит в должность 24 октября.

В судебной системе выпускник Горьковского высшего зенитного ракетного командного училища трудится 28 лет. В его профессиональной биографии по окончании юрфака Военного института Минобороны — работа в 52-м военном суде Московского военного округа, руководство гарнизонным военным судом в Балашихе, членство в президиуме Совета судей РФ.