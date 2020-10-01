Общественный совет при Росрыболовстве: Конфликт рыбаков и РРПК должен разрешать только суд

Напряженность в отрасли действительно высока Фото: Shutterstock

Конфликт интересов рыбацкого сообщества страны и «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК), принадлежащей Глебу Франку, принял новый оборот. Общественный совет при Росрыболовстве сегодня, 1 октября, на очередном заседании рассмотрел ранее поступившее обращение Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), в котором говорится о некоей «организованной информационной атаки на АДМ». После детального рассмотрения позиций обеих сторон члены Совета решили информировать о происходящем Общественную палату РФ и Генпрокуратуру, особо подчеркнув, что ОС рассматривает ситуацию как внутренний конфликт, возникший в одном из общественных объединений рыбаков, и исключает для себя возможность принимать в нем чью-либо сторону. Также Общественный совет при Росрыболовстве заявил о том, что не считает юридически обоснованным деятельное участие (например, в виде внеплановой проверки Ассоциации) каких-либо госорганов в споре АДМ и РРПК, поскольку единственным арбитром в этом споре может быть только суд.

Между тем, по оценке «КП», напряженность в отрасли действительно высока. Несмотря на то, что революционные предложения о перераспределение рыбных квот, которые ранее предложила РРПК, не нашли поддержки в правительстве РФ, рыбаки уверены, что это не остановит компанию, которая, по сути, противопоставила свои личные интересы интересам развития всего рыбохозяйственного комплекса страны. Особое беспокойство у отраслевого сообщества вызывает и сложившаяся репутация РРПК как эффективного лоббиста, имеющего, возможно, поддержку как правоохранительных органов, так и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

На этом фоне 15 сентября этого года все предприятия группы РРПК были исключены на общем собрании участников из авторитетной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) 15 сентября этого года – за несоответствие, по мнению большинства членов АДМ, позиции этих компаний целям и задачам отраслевого объединения.

Рассмотрение Общественным советом при Росрыболовстве 1 октября сложившейся между АДМ и РРПК ситуации было инициировано обращением дальневосточной ассоциации к председателю Совета Герману Звереву. В письме от 21 сентября (текст имеется у «КП») Ассоциация просит ОС дать оценку дать оценку информационной атаке, которой подверглась АДМ сразу после собрания. Речь в письме, в частности, идет и о заранее спланированной кампании, посредством которой с 15 сентября в федеральных и региональных медиа транслируется информация о якобы «картельном сговоре» членов АДМ и неизбежных «наказаниях» со стороны правоохранителей, судов и Федеральной антимонопольной службы.

Члены ОС, в котором представлены рыбаки всех основных рыбопромышленных бассейнов России, в ходе обсуждения обращения АДМ восприняли тревогу дальневосточных коллег взвешенно и объективно, отметив при этом, что давать какую-либо оценку правомерности или неправомерности принятому собранием Ассоциации добытчиков минтая решению они не в праве, равно как и занимать в этом споре чью-либо сторону.

«Предлагаю рассматривать эту ситуацию как сугубо внутреннее дело общественной организации. Исключенные компании имеют полное право оспорить решение собрания АДМ в суде, а сама Ассоциация, соответственно, выступить ответчиком и доказать свою правоту», - заявил председатель ОС Герман Зверев.

Вместе с тем сама ситуация, когда одна из сторон конфликта в общественной организации заявляет через СМИ о якобы имевшем место «картельном сговоре» и о своем намерении инициировать проверку отраслевого объединения контрольно-надзорными органами, вызвала у членов Совета беспокойство. Было отмечено, что в настоящее время в стране действует мораторий на внеплановые проверки не только хозяйствующих субъектов, но и некоммерческих организаций, а предусмотренные законодательством исключения из моратория не могут относиться к ситуации с Ассоциацией добытчиков минтая.

По итогу обсуждения был сформирован рабочий проект решения ОС при Росрыболовстве, согласно которому в случае назначения внеплановой проверки в отношение АДМ Общественный совет обратиться с просьбой рассмотреть ситуацию к Общественной палате РФ и в Генеральную прокуратуру РФ – за разъяснениями о правомерности назначения такой проверки. За проект решения проголосовало 22 члена ОС при Росрыболовстве при одном воздержавшемся.

Предыстория и крайнее слово

Напомним, что еще в июле РРПК обратилась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором заявила о якобы плачевных перспективах российской рыбной отрасли и «стратегической слепоте» ее регулятора – Федерального агентства по рыболовству. Адресанты предложили свое видение решения этих проблем в отрасли: поднять объем инвестквот на добычу рыбы с нынешних 20-ти до 50% (что неизбежно означало бы автоматическое утяжеление «квотного портфеля» прежде всего самой РРПК), забрать у предприятий и продать на аукционах все квоты на краба, запретить с 2035 года вести промысел в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России на Дальнем Востоке большей части действующего рыбопромыслового флота.

Пока письмо рассматривалось в правительстве – к слову, Росрыболовство и Минсельхоз практически сразу заявили, что не согласны с таким подходом к развитию отрасли – идеи РРПК были вынесены на обсуждение крупнейших бизнес-объединений и губернаторов «рыбных» регионов страны. В итоге Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «ОПОРА РОССИИ» не одобрили инициативы. И уже буквально на днях крайнее слово в дискуссии было сказано вице-премьером Викторией Абрамченко, курирующей в кабмине в том числе и рыбохозяйственный комплекс.

«Я поддерживаю выводы коллег (Минсельхоза и Росрыболовства – прим.ред.). Для того, чтобы предлагать что-то новое, нужно подвести итоги первой части реформы, которая прошла в 2017–2019 годах. Кроме мнения регуляторов есть мнение отрасли и основных рыбопромысловых регионов, и они также против радикальных перемен», - заявила Виктория Абрамченко в интервью РБК.

Само рыбацкое сообщество, как уже говорилось, считает идеи «Русской рыбопромышленной компании» практически дестабилизирующими отрасль. Характерно, что в этом деле у РРПК не появилось союзников среди других крупных рыбопромышленных холдингов (таких как ГК «НОРЕБО», ФОР и других). Они также являются участниками программы инвестквот и, соответственно, могли бы получить существенную прибавку промысловых лимитов в случае одобрения предложений РРПК правительством. Но стабильность в отрасли для них, получается, оказалась важнее финансово-экономических выгод.

Рыболовство или «пирамида»?

Также воспринимают в сообществе и недавно поступивший в Госдуму законопроект об облегчении возврата НДС экспортерам рыбопродукции, вывозимой прямо из исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России в Тихом океане. По подсчетам экспертов, речь идет о бюджетном субсидировании экспортеров рыбного сырья на 10 млрд рублей в год, при этом основным выгодополучателем здесь снова считают РРПК. Рыбопромышленники уверены, что издержки такого субсидирования будет оплачивать вся отрасль, поскольку правительство в нынешней непростой финансовой ситуации обязательно задумается о необходимости компенсировать эти расходы – например, кратным увеличением ставок сборов за пользование водными биоресурсами.