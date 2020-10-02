Анекдоты: Прав был старик Эйнштейн, на собственной яхте возле собственного тропического острова и в тюрьме время течет по-разному

- Не знаешь случайно, у «Дэу Матиз» какой объем багажника?
- 27 кубиков.
- Каких кубиков?
- Бульонных, типа «Галина Бланка».
* * *
Втискиваясь в маршрутку, меньше всего я ожидал, что встречу там Анжелику Варум.
И знаете что? Так и есть - не встретил!
* * *
Сделал второй профиль в соцсетях. Так, за женой проследить. Познакомились, пофлиртовали...
Узнал, что я умер два года назад.
* * *
У психиатра:
- У вас, батенька, завышена самооценка.
- Вы так говорите, доктор, как будто это я виноват, что я лучше вас.
* * *
- Мама! Мне нужна фотография папы!
- Зачем?
- Учительница попросила показать, какой идиот делал домашнее задание.
* * *
- Была я сейчас в «Пещере ужасов» - это аттракцион такой. Там с жутким скрипом открывается крышка гроба, встает в меру сгнивший мертвец. Открывает глаза, издает сдавленный вскрик, ложится обратно, спешно захлопывая крышку. Я что, такая страшная?!
* * *
Хочу настолько удаленную работу, чтобы вообще в глаза не видеть.
* * *
Босс учит более мелкого начальника:
- Нельзя сотруднику давать работы больше, чем он может выполнить. Зная, что его по-любому вздрючат, он вообще ничего не будет делать.
* * *
Криминальные новости.
Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ф. Листа два часа играл ничего не подозревающей публике Ф. Шуберта!
* * *
- У нас на заводе примета: если главный инженер кричит, значит, опять собрали не трактор.
- А что собрали?
- А вот что кричит, то и собрали.
* * *
Изменения в театре в период пандемии коронавируса: Отелло душит Дездемону бесконтактно и с соблюдением социальной дистанции.
* * *
Скажи своим сиськам, чтоб они мне в глаза не смотрели!
* * *
Если быстро-быстро есть торт, то фитнес-браслет похвалит за бодрую прогулку.
* * *
Было у крановщика две дочери - Эльвира и Эльмайна.