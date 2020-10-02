Анекдоты: Прав был старик Эйнштейн, на собственной яхте возле собственного тропического острова и в тюрьме время течет по-разному

- Не знаешь случайно, у «Дэу Матиз» какой объем багажника?

- 27 кубиков.

- Каких кубиков?

- Бульонных, типа «Галина Бланка».

* * *

Втискиваясь в маршрутку, меньше всего я ожидал, что встречу там Анжелику Варум.

И знаете что? Так и есть - не встретил!

* * *

Сделал второй профиль в соцсетях. Так, за женой проследить. Познакомились, пофлиртовали...

Узнал, что я умер два года назад.

* * *

У психиатра:

- У вас, батенька, завышена самооценка.

- Вы так говорите, доктор, как будто это я виноват, что я лучше вас.

* * *

- Мама! Мне нужна фотография папы!

- Зачем?

- Учительница попросила показать, какой идиот делал домашнее задание.

* * *

- Была я сейчас в «Пещере ужасов» - это аттракцион такой. Там с жутким скрипом открывается крышка гроба, встает в меру сгнивший мертвец. Открывает глаза, издает сдавленный вскрик, ложится обратно, спешно захлопывая крышку. Я что, такая страшная?!

* * *

Хочу настолько удаленную работу, чтобы вообще в глаза не видеть.

* * *

Босс учит более мелкого начальника:

- Нельзя сотруднику давать работы больше, чем он может выполнить. Зная, что его по-любому вздрючат, он вообще ничего не будет делать.

* * *

Криминальные новости.

Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ф. Листа два часа играл ничего не подозревающей публике Ф. Шуберта!

* * *

- У нас на заводе примета: если главный инженер кричит, значит, опять собрали не трактор.

- А что собрали?

- А вот что кричит, то и собрали.

* * *

Изменения в театре в период пандемии коронавируса: Отелло душит Дездемону бесконтактно и с соблюдением социальной дистанции.

* * *

Скажи своим сиськам, чтоб они мне в глаза не смотрели!

* * *

Если быстро-быстро есть торт, то фитнес-браслет похвалит за бодрую прогулку.

* * *

Было у крановщика две дочери - Эльвира и Эльмайна.