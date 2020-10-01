«Лыжи мечты» стали Лигой: Программа реабилитации для особенных людей меняет название и захватывает новые виды спорта

Фото: предоставлено проектом "Лига мечты"

Всероссийская программа терапевтического спорта «Лыжи мечты» с 1 октября 2020 года становится Лигой. Об этом заявили создатели некоммерческой организации.

Но главное, что помимо нового названия и логотипа, в программе будут открываться новые виды реабилитации - не только спортивной, но и творческой - для людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и слуха, другими ограниченными возможностями здоровья.

«Лыжи мечты» в 2014 году придумали Наталья и Сергей Белоголовцевы для своего сына Евгения. Занятия начинались на базе пяти горнолыжных курортов Москвы и Московской области. Сегодня же программа работает уже в 38 регионах на 110 спортивных объектах.

- Я не планировала, но так вышло, что эта программа стала делом моей жизни. Название программы было выбрано народным голосованием в Фейсбуке, и в настоящее время «Лыжи мечты» – это известный бренд. Но мы давно уже не лыжи, точнее, не только лыжи, мы переросли это название, - говорит руководитель организации «Лига мечты» Наталья Белоголовцева.

Создатели программы уверены - она помогает особенным людям не только физически, но и психологически:

- Самое важное в нашей программе – это то, что мы о победе: о победе человеческого духа, о победе над болезнью, над трудностями. В нашей программе все победители. У нас нет тех, у кого не получается, нет тех, кто не умеет. Все наши дети могут делать то, что не всегда дается здоровым детям. Психологический и социальный статус семьи меняется кардинально: ребенок, в которого все тыкают пальцем и от которого шарахаются, становится победителем. На каждом первом занятии каждого первого ребенка родители рыдают. Когда они видят, что их дети делают то, что они делают, они плачут от умиления и восторга и ощущения невероятного счастья. Именно поэтому мы теперь «Лига мечты» – это определяет основной смысл нашей деятельности, - рассказала Наталья.

Роллер-спорт - одно из направлений реабилитации Фото: предоставлено проектом "Лига мечты"

Реабилитация детей и взрослых с двигательными и ментальными нарушениями проходила с помощью занятий горными лыжами, а также роллер-спортом и командными играми. С октября в рамках теперь уже «Лиги мечты» открывается четвертое направление – скалолазание.

- Людям с инвалидностью физкультура нужна как воздух. Людям с проблемами здоровья спорт нужен чтобы жить. На сегодня ценность терапевтических видов спорта ни у кого не вызывает сомнений. Но Россия – страна, где снежный сезон в большинстве регионов длится полтора месяца, и потому возникла потребность развивать другие виды спорта, не только горные лыжи. В нашей работе мы используем сложнокоординированные виды спорта, которые более эффективны, чем бег или ходьба. Несколько лет назад я услышала, что детей с двигательными проблемами во Франции реабилитируют с помощью скалолазания. Мы решили попробовать и занимались с нашими детьми в тестовом режиме, и увидели очень впечатляющие результаты, - объясняет Наталья Белоголовцева.

Уже написана и апробирована методика занятий, первые инструкторы в разных городах проходят обучение по работе с особенными детьми. Организаторы отмечают, что скалодром - очень универсальный вид спорта. Ведь его можно оборудовать в любом спортзале, реабилитационном центре, он не зависит от погодных условий и не требует такой сложной инфраструктуры как горнолыжный склон.

В центре нового стиля образ факела как символ победы. Фото: предоставлено проектом "Лига мечты"

Следующим направлением в "Лиге" станет творчество - уже идут тестовые занятия по арт-терапии. А весной 2021 года добавятся водные виды спорта – каякинг, сапборд, серфинг и другие.

Кстати, новый логотип и стиль «Лиги мечты» было создано в рамках интеллектуальной благотворительности - его разработало pro bono агентство DDVB.

Новая форма проекта Фото: предоставлено проектом "Лига мечты"

- Ежегодно мы выбираем заявку для нашего благотворительного проекта, – говорит креативный директор и совладелец DDVB Леонид Фейгин. – и нам всегда очень сложно выбрать лучших, ведь в нашей стране много замечательных и инициативных организаций. Но «Лига мечты» была однозначно выбором нашего сердца, потому что это не только значимый и интересный проект, возглавляемый вдохновлёнными людьми. «Лыжи Мечты», а теперь «Лига мечты» ведёт детей с особенностями развития к победе. Неважно, какой объективный результат. Субъективно – это всегда победа. Вот мы и постарались создать визуальный язык этой победы каждый день.

В центре нового стиля - образ факела как символа победы, к которой приводит "Лига мечты".