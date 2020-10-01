Золотая рыбка

. Фото: Евгений ТУМАШОВ

1 октября руководители Норильской экспедиции Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков и Евгений Даринов, а также начальник управления по связям с общественностью ВНИРО Алексей Смородов выступили на видеоконференции. Представители института рассказали о трехэтапном исследовании, посвященном оценке ущерба водным биологическим ресурсам после аварии в Норильске, которое прошло с 12 июня по 26 августа 2020 года. По итогам этой работы ученые ВНИРО оценили прямые потери ресурсов в 3,5 млрд рублей.

«Составляющими компонентами величины ущерба в нашем случае являлись размер ущерба от потери прироста водных биоресурсов в результате гибели кормовых организмов (фитопланктона, зообентоса и зоопланктона), размер ущерба от ухудшения условий среды обитания и потерь от утраченного потомства на основании показателей рыбопродуктивности и, наконец, размер ущерба от потери водных ресурсов для хозяйственного использования вследствие загрязнения их нефтепродуктами», – пояснил заместитель директора по научной работе ВНИРО, научный руководитель экспедиции, доктор биологических наук Вячеслав Бизиков.

Суммарный размер вреда рассчитанный в соответствии с этой методикой оценивается в 8,9 тыс тонн рыбы, а 3,5 млрд рублей – это стоимостное его выражение. Указанная сумма, согласно действующему законодательству, должна быть возмещена государству в виде единовременного штрафа.

Учёные также назвали стоимость восстановления состояния водно-биологических ресурсов Норило-Пясинской водной системы – 40 млрд рублей. По словам начальника управления по связям с общественностью ВНИРО Алексея Смородова, эта цифра складывается исходя из перерасчёта потерянной ихтиомассы в 8,9 тысяч тонн на основе рыночной стоимости мальков в регионе.

Другие эксперты называют существенно меньшие цифры. Так, на прошедшем 16 сентября в Норильске круглом столе «Авария в Норильске: первые выводы и шаги по восстановлению» выступил заведующий лабораторией экспериментальной гидроэкологии Института биофизики Сибирского отделения РАН Михаил Гладышев. «Мы произвели так называемые расчёты верхний граничных условий, исходя из того, какой будет ущерб, если все кормовые организмы в Далдыкане, Амбарной, Пясино погибли. <…> Ущерб водным биологическим ресурсам оценивается в 68,4 млн рублей», – рассказал Гладышев. Специалист добавил, что эта цифра содержится в официальном отчете СО РАН.

. Фото: Евгений ТУМАШОВ

Сибирское отделение РАН в июле-августе также провело большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. Группа учёных из 14 крупнейших институтов Сибири в течение месяца собирала пробы почвы, воды и донных осадков на загрязнённых территориях, чтобы представить обширное исследование и рекомендации по работе промышленных предприятий в арктическом регионе. Итоги этого исследования ожидаются в конце 2020 года.

Представители ВНИРО не смогли объяснить, с чем связана такая разница в итоговых цифрах. «Мне не известно, на чем основано суждение экспертов [РАН] о стоимости биоресурсов, экосистем, включены ли туда наземные и водные или только водные ресурсы, как эта стоимость была рассчитана», – сказал Вячеслав Бизиков. – «Я так понимаю, что они предлагают какие-то меры по мелиорации пострадавших водных объектов. Они вполне разумны».

Исходя из выводов ВНИРО, для компенсации ущерба, причиненного аварией, необходимо обеспечить воспроизводство видов рыб из рейтингового списка – осётр сибирский, муксун, нельма, сиг, хариус. Рассчитанное институтом необходимое количество мальков многократно превышает мощность уже существующих предприятий, которые занимаются разводом рыбы. Представители ВНИРО в своих рекомендациях указали, что реализация компенсационных мероприятий потребует строительства на территории Таймыра как минимум трех новых заводов - осетрового, сигового и лососевого. Представители института подчеркнули, что стоимость строительства рыборазводных заводов не входит в озвученную сумму в 40 млрд рублей.

. Фото: Евгений ТУМАШОВ

При этом промышленный лов рыбы на озере Пясино не ведётся с 1956 года, так как рыбы там в принципе мало. Об этом рассказал доктор биологических наук Михаил Гладышев в рамках выступления на круглом столе «Авария в Норильске: первые выводы и шаги по восстановлению». «Безусловно, там есть ценные виды рыб: муксун, пелядь, ряпушка, хариус, сиг и мир, но не ведётся там промысловый лов, их очень мало», – отметил завлабораторией экспериментальной гидроэкологии СО РАН.

На вопрос кому должны быть выплачены 40 млрд рублей и каким образом они должны быть реализованы, учёные ВНИРО затруднились ответить: «Вопрос лежит вне нашей компетенции. Его надо адресовать, наверное, Росрыболовству или Правительству». На восстановление по примерным расчётам исследователей уйдёт 18 лет.

Единого мнения о размере ущерба у учёных разных исследовательских институтов пока нет. Окончательные цифры и общие итоги будут понятны позднее.