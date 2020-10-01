Лев Лещенко объяснил, почему люди игнорируют меры по защите от коронавируса: «Потому что расслабились. А - рано, болезнь не прошла - она рядом с нами»

Лев Лещенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Это совершенно понятная история, - считает знаменитый артист. - Ведь летом немножко пошла кривая на спад, открыли магазины, театры, люди и расслабились. Не понимая, что все-таки болезнь не прошла, она рядом с нами. И надо постоянно держать себя в тонусе, стараться все меры предосторожности соблюдать. Человеку свойственно расслабляться. Он собирается только в те моменты, когда чувствует самую большую опасность.

- А расслабляться не надо, - советует Лев Лещенко. - По-прежнему мыть руки, по-прежнему носить маски, стараться меньше бывать в общественных местах. А если прийти, то не обниматься, не целоваться. Эту задачу каждый должен сформулировать для себя. Это мера ответственности каждого перед собой и перед окружающими.

- Но ведь рукопожатия, «обнимашки» - это знаки внимания, дружбы, любви?

- Если это близкая пара, так они, если заболеют, так заболеют в любом случае. А если не заболеют, так не заболеют. Так же, как было всегда. А особые знаки любви, они что, могут распространяться на многих? У нас же нет гарема, правда?

- Нету!

- Есть одна женщина, с которой ты проводишь свое время. А если это моногамные люди, ну, пусть они тогда уже ведут себя так, как предписывает необходимость.

- Лев Валерьянович, вы одним из первых известных людей России переболели этой заразой. Вы изменились после коронавируса?

- Я не то что изменился. Просто произошла переоценка ценностей, сейчас мы с семьей и коллегами больше думаем о здоровье. Больше занимаемся какими-то вещами, которые связаны с профилактикой заболеваний. Стали следить за собой более предметно. Программу здоровья какую-то новую для себя написали. И стараться ограничивать себя и дозированно вести себя в жизни обыденной.

- А на творчество это как-то повлияло?

- А вот на творчество не повлияло. Голос как звучал, так и звучит. Творчества стало меньше просто. Вот и все. Меньше стало концертов. Но больше зато телевизионных съемок. Все сидят сейчас у телевизоров.