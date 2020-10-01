«Удобно, безопасно, легитимно»: эксперты обсудили перспективы многодневного голосования в России

74% респондентов, заявивших об участии в выборах в этом году, отметили, что скорее положительно относятся к возможности голосовать в течение трех дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году российская система выборов претерпела существенные изменения: голосования по поправкам в конституцию, а затем и на сентябрьских выборах впервые прошло в трехдневном режиме. Это было сделано для того, чтобы голосование не вызвало новый виток пандемии коронавируса. Как на нововведение отреагировали люди? Позитивно. По данным Всероссийского центра изучения мнения (ВЦИОМ), проведение выборов в формате многодневного голосования в будущем поддерживают 77% принявших в этом году в выборах россиян, при этом 63% считают, что длительность голосования не влияет на результат. Об этом гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил на круглом столе «Безопасные выборы. Как справляются избирательные системы с новыми вызовами», проведенным Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

77 ПРОЦЕНТОВ – ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ

21 и 30 сентября ВЦИОМ провел телефонный опрос жителей 500 городов, поселков городского типа, 100 сел и деревень в не менее 80 регионов. Каждый день в исследовании принимало участие 1600 респондентов. Социологи изучали отношение населения к изменениям, которые в этом году произошли в процедуре голосования.

74% респондентов, заявивших об участии в выборах в этом году, отметили, что скорее положительно относятся к возможности голосовать в течение трех дней. Скорее отрицательно к ней относятся лишь 15% респондентов, 10% безразлично.

«То есть, видим, что «многодневка» понравилась тем, кто принял в ней участие», - отметил Валерий Федоров.

Социолог пояснил, что в ходе закрытого опроса об аргументах в пользу многодневного голосования с возможностью выбрать не более двух ответов, 60% считают, что таким образом появляется возможность удобного дня и времени голосования, 37% отметили санитарную безопасность голосования, 27% подчеркнули, что таким образом на участках будет меньше людей единовременно, 23% полагают, что проголосовать могут больше людей.

Имеет ли смысл использовать эту практику в будущем? Скорее положительно относятся к идее и в дальнейшем проводить голосование в течение нескольких дней 71% респондентов, отрицательно - 16%.

Отметим и еще один факт. Согласно данным опроса, у 12% опрошенных наибольшее доверие вызывает многодневное голосование, а 22% респондентов – однодневному. Но при этом 66% населения убеждено, что длительность голосования никак не влияет на доверие.

«Вырисовывается твердое большинство тех, кто скорее поддерживает это нововведение, а тех, кто высказывается против него, критикует, считает его опасным, снижающим доверие, относительно немного - от 15 до 22% в среднем. В этом вопросе мы также видим распределение: 77% - за проведение выборов в формате многодневного голосования в будущем и 22% - против», - резюмировал Валерий Федоров.

МЕЖДУ КАРТОШКОЙ И ВЫБОРАМИ

Об очень высоком уровне доверия к процедуре многодневного голосования сообщил и директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Эксперт замечает, что теперь у людей «нет выбора между картошкой и выборами» (люди могут найти время и съездить на дачу, и для голосования). Причем, по мнению эксперта, уже в 2021 году новая процедура голосования будет восприниматься «спокойно и ровно».

«Многие люди даже не смогут сразу ответить, как давно введено многодневное голосование», – отмечает Виктор Потуремский.

Причем, отдельные политические течения на протяжении всей избирательной компании предпринимали попытки по дискредитации многодневных выборов: отмечались лживые сообщения в соцсетях, заявления о вбросе бюллетеней или имитация вброса. Но подавляющее большинство таких сообщений не подтвердились.

«Массовых нарушений мы не наблюдали. Там, где были попытки вброса, на нескольких участках, результаты голосования были аннулированы, – сообщил член президентского совета по правам человека Александр Брод. – Судя по явке, по оценкам избирателей, по отсутствию массовых проблемных сообщений, данные ВЦИОМ соответствуют действительности».

В тоже время Александр Брод отмечает, что в будущем необходимо обеспечить круглосуточное видеонаблюдение на участках и упаковки бюллетеней в сейф-пакеты, чтобы ни у кого не было даже мысли вскрыть их и повлиять на результаты голосования. А партиям более активно привлекать своих сторонников в число наблюдателей (сейчас и на один день партии часто не могут обеспечить явку наблюдателей).

ОППОЗИЦИЯ ПРЕНЕБРЕГАЕТ ИНТЕРЕСАМИ ИЗБИРАТЕЛЯ

Обратим внимание, что многодневное голосование издавна используется во многих странах мира - Германии, США, Индии, Южной Кореи и т.д. Например, выборы следующего президента Соединенных Штатов запланированы на 3 ноября, но более миллиона американцев уже выразили свою волю досрочно. Эта форма волеизъявления, убеждены эксперты, «отвечает на запрос избирателей». Поэтому и партиям придется соответствовать этому запросу и прислушиваться к пожеланиям своих сторонников.

Как трехдневное голосование отразится на результатах выборов? На этот вопрос однозначного ответа не существует.

Виктор Потуремский считает, что многодневное голосование помогает увеличить явку, что может угрожать партии власти.

«При высокой явке на выборы придут те, кто раньше не ходил голосовать. Это угроза для «Единой России». Ключевой задачей партии становится мобилизация избирателя. Но некоторые партии не стараются этого делать, а переводят в критику новшества»,— отмечает эксперт.

Его поддерживают ряд известных политтехнологов.

«При трехдневном голосовании у оппозиции могут появиться интересные стратегии по мобилизации своего электората. Но они пока сильно недооценены», — отметила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. По мнению управляющего директора ЭИСИ Фирдуса Алиева, новые возможности перед оппозиционными партиями открывает и расширение применения электронного голосования.

Правда, гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин напротив считает, что высокая явка играет на руку партии власти.

«Ядро электората ЕР не слишком активно на выборах. Мы это видели на выборах мэра Москвы в 2013 году, когда Сергея Собянин набрал 51%, хотя большинство было за него. А трехдневное голосование дает возможность им проголосовать в пятницу, и спокойно уехать на дачу», — заявил политолог.

Но как бы то ни было, уже можно констатировать. Многодневное голосование – это удобно, безопасно и легитимно, отмечают аналитики. «По старому уже не будет», - как заметил Павел Данилин. Оппозиции не стоит отвергать интересы избирателя. Мало клеймить новую избирательную процедуру. Необходимо не только мобилизовать свой электорат, но и расширять его. А для этого требуется более активная работа с народом.