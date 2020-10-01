Вторая волна коронавируса достигнет своего пика в России до Нового года

В сентябре в стране начался подъем, сейчас к 1 октября мы имеем 200 тысяч больных, это 81 процентов от первого пика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй пик заболеваемости коронавирусом в России по размаху будет не меньше рекордных показателей июня, когда в стране болело 245 тысяч человек. К таким выводам пришли ученые Санкт-Петербургского политехнического университета, создавшие с помощью математических методов модель на основе которой можно прогнозировать, как будет развиваться ситуация с Covid-19.

- У истоков стоят математические модели, которые впервые были созданы во время распространения “испанки”, 100 лет назад этот вирус гриппа унес жизни более 50 миллионов человек, - объясняет проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей Боровков. - Естественно, все это время модели совершенствовались, в том числе и усилиями сотрудников нашего университета. Формулы учитывают множество параметров: число инфицированных и переболевших, коэффициент выздоравливающих, восприимчивость людей к инфекции, интенсивность контактов граждан между собой, ресурсы здравоохранения, эффект ограничительных мер, соотношение легких и тяжелых форм заболевания и т.д. На основе нашей модели мы разработали порядка 10 сценариев. Согласно усредненному сценарию, у нас в Санкт-Петербурге вторая волна коронавируса выйдет на свой пик к 10-11 декабря. К этому моменту у нас будет порядка 15 тысяч активных больных - в полтора раза больше, чем было в июне (первый пик в Питере пришелся на 9 июня, когда насчитывалось 10 019 активных больных). Учитывая что количество заражений нарастает, нет никаких оснований ждать, что рост замедлится или мы выйдем на плато. На 1 октября мы в Питере уже превзошли рекорд первой волны, у нас сейчас насчитывается 11 117 активных больных, что составляет 104,7 процента по сравнению с первым пиком.

По словам Боровко схожая ситуация прогнозируется и в целом по России. Вторая волна коронавируса уже начала разгонять показатели заболеваемости. На пике первой волны суммарно за неделю страна имела 75 тысяч новых случаев заражения. На июльском минимуме эта цифра опустилась до 33 тысяч. Но вот уже месяц наблюдается устойчивый рост и сейчас за неделю фиксируется порядка 48 тысяч новых случаев.

Какую мощь наберёт в России вторая волна? Питерские математики полагают, что она, как минимум, не уступит первой волне, на пике которой - 15 июня 2020 года - в стране насчитывалось 245 680 больных.

- В сентябре в стране начался подъем, сейчас к 1 октября мы имеем 200 тысяч больных, это 81 процентов от первого пика, - поясняет Алексей Боровков. - Будет ли второй пик по амплитуде таким же как и первый? Ответ - да, на 100 процентов будет. Потому что в процесс активно включилась Москва. Если раньше на протяжении нескольких месяцев вклад столицы в общероссийские показатели был 13 процентов, то сейчас она идет на уровне 27-28%, то есть цифры выросли в 2 раза. Москва опережающими темпами выздоравливала, сейчас опережающими темпами инфицируется и заболевает. Сейчас количество активных больных там составляет порядка 40 тысяч, это треть от того что было в столице на пике 19 мая - тогда число больных составляло 116 460 человек. Поэтому кривые говорят, что Россию ждет монотонный устойчивый рост.

Надо сказать, что в мире складывается похожая ситуация. Сейчас вторая волна накрыла Испанию, где разворачиваются драматические события: если у нас каждый день фиксируется по 9 тысяч новых случаев, то Испания прибавляет по 20 тысяч. Среди лидеров "общего зачета" США - суммарное число заболевших составляет 7 миллионов, на втором месте Индия - 6,225 миллионов, далее идут Бразилия и Россия.

Для чего нужны такие математические модели? Не для того, чтобы пугать народ, а в первую очередь, чтобы рассчитать, какие ресурсы здравоохранения и управленческие решения необходимы, чтобы пройти пик второй волны с минимальными потерями.

Во-первых, понятно, что сейчас необходимо готовить больше “ковидных” коек в больницах, чем это было сделано в ходе первого пика. Во-вторых, ученые склоняются к тому что жестких и длительных ограничений на этот раз не будет. Они конечно эффективны и кривые графиков свидетельствуют, что они сдержали “корону” в ходе первой волны, но уж слишком негативно жесткие ограничения влияют на экономику. Скорее всего дело ограничится настойчивыми рекомендациями почаще мыть руки, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, людей в возрасте 65+ попросят вернуться к режиму самоизоляции, у студентов и школьников могут перевести на дистанционное обучение.