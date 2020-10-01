Сожитель рассказал о последних часах жизни дочери Владимира Конкина

Владимир Конкин с дочерью Софией. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сожитель раскрыл подробности личной жизни дочери Владимира Конкина, погибшей при весьма загадочных обстоятельствах в Москве. 32-летняя София утонула в бассейне. Михаил Серов отметил, что девушка под воздействием алкоголя теряла над собой контроль, а однажды уже тонула после выпитого. Кроме того, у нее были проблемы с коллекторами.

Михаил Серов рассказал, как прошли последние часы жизни дочери Владимира Конкина, утонувшей в бассейне. "Я уехал из дома где-то в шесть часов вечера. София должна была поехать по делам, а потом пойти в бассейн. Она всегда ходит туда поздно вечером. Около 23:00 я вернулся домой. Дочь Софии Алиса уже спала, а ее самой дома не было. Но это опять же было нормально, поскольку она могла задержаться в фитнес-клубе до закрытия", - рассказал мужчина в эфире шоу "Пусть говорят".

По его словам, он написал возлюбленной сообщение, на которое она не ответила, после чего снова уехал на работу. "Позднее она мне так и не написала", - признался Михаил.

Он сообщил, что дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" имела крупные долги по кредиту, из-за которых она очень сильно нервничала. "Ее задолженность по кредиту тянулась с 2013 года. Она тогда уходила от бывшего мужа и брала деньги, чтобы начать новую жизнь. Долг был в 500 тысяч. Ей часто звонили коллекторы. София переживала из-за этого", - заверил Серов.

Рассказал он и о проблемах Софии с алкоголем. Мужчина старался контролировать состояние возлюбленной и следил, чтобы она не выпивала много. По словам Серова, под воздействием алкоголя София теряла над собой контроль. "У нас был один раз случай, что она чуть не утонула. Мы тогда отдыхали в открытом бассейне. София выпила чуть больше, чем надо. А в таком состоянии она просто отключается. И вот я увидел, что она уходит под воду. Пришлось ее вытаскивать", - объяснил сожитель.

Михаил намерен сделать все возможное, чтобы узнать об истинных причинах трагедии. Руководство спортивного клуба заявило, что София Конкина пришла в бассейн в нетрезвом виде. По словам представителей фитнес-центра, Конкина вела себя тихо и не мешала другим посетителям.

Два дня назад стало известно, что в анализах крови и мочи погибшей экспертами было найдено более двух промилле алкоголя и сильнодействующее снотворное. Также появилась запись с камер наблюдения в супермаркете рядом с фитнес-центром, на которых видно, что девушка покупает бутылку вина и выходит с ней из магазина буквально за десять минут до посещения бассейна. На улице она выпила алкоголь из горлышка и направилась в спортзал.

Однако знаменитый отец Софии отказывается верить в то, что его дочь пила. Актер уверен, что его дочь убили. Он обратился к следственным органам с просьбой тщательно провести расследование. Актер не верит, что его дочь могла утонуть, так как очень хорошо плавала и была в отличной спортивной форме. К тому же глубина бассейна, в котором произошла трагедия, составляла всего 160 см.