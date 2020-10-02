«Ледниковый период» возвращается: пять причин смотреть телешоу после четырехлетней паузы

Оля Бузова в коньках, все коленки в синяках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Даже те, кто не в курсе, что такое риттбергер, аксель и лутц, обожают шоу «Ледниковый период». Потому что технические элементы фигурного катания - лишь яркая обертка для драматического действа на льду, где рождаются новые звезды, рушатся семьи и льются слезы. После четырехлетней паузы проект возвращается в эфир Первого канала, и «КП» нашла как минимум пять причин посмотреть его.

Регина Тодоренко катается с Романом Костомаровым (на фото), а своего мужа Влада Топалова доверила фигуристке Елене Ильиных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1. Звезды в неловком положении

В этом суть шоу - поставить на коньки не только именитых мастеров, но и знаменитостей к ним в пару. Которые, мягко говоря, катаются не блестяще. Почему на это интересно смотреть? Потому что это один из немногих честных моментов на нашем ТВ: спотыкающаяся Ольга Бузова, рыдающая после ошибок Регина Тодоренко и скользящий с грацией табуретки Владимир Маркони. Предлагаемые обстоятельства проекта выявляют истинную природу звезд, тщательно скрывающих лицо за килограммами грима.

Фигуриста Дмитрия Соловьева манера катания Ольги сначала ужасала, а теперь он впечатлен ее прогрессом. Да, падает, но элегантно! Фото: Михаил ФРОЛОВ

2. Возможный провал Бузовой

Королеву хайпа и ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову организаторы шоу решили позвать, очевидно, в погоне за ее аудиторией. Ведь владелица инстаграм-аккаунта с 22 млн подписчиков наверняка усадит перед экраном приличное количество зрителей. Но каково будет, если Ольга с треском провалится? Основная аудитория Первого канала, допустим, обрадуется: мол, выскочку поставили на место. А как переживет поражение Оли фанатское ядро? А если Бузова выиграет, это вызовет не меньший резонанс. Ведущая приложит к этому максимум усилий и уже полтора месяца тренируется.

3. Непредсказуемость

Этот проект - один из самых слабо прогнозируемых. Из закономерностей можно отметить лишь одну вещь: пары с профессиональным фигуристом мужского пола выступают сильнее и стабильнее. Однако и пары с девушками-фигуристками тоже выигрывали проект. От этапа к этапу лидеры меняются, ошибки допускают все без исключения, и сводная таблица с баллами регулярно обновляется. За этим тоже интересно наблюдать. Можно, к примеру, сидя на кухне, делать ставки на победителей выпуска. Только без денег.

Илья Авербух когда-то влюбился в участницу своего шоу - актрису Лизу Арзамасову. К новому сезону они перестали скрывать отношения - вон даже к Урганту пришли, держась за руки. Фото: Первый канал

4. Неодинокие сердца ищут друг друга

Помимо спортивной и конкурсной составляющих, «Ледниковый период» всегда славился бразильским накалом страстей. В шоу постоянно сходились и расходились участники - уводя чужих мужей или жен. Никита Джигурда встретил там Марину Анисину, Илья Авербух разошелся с Ириной Лобачевой, Мария Петрова забеременела от Алексея Тихонова, Маргарита Дробязко встретила Повиласа Ванагаса, Татьяна Навка ушла от Александра Жулина и так далее. Разумеется, и в этом сезоне нас ждут пламенные романы, что способны растопить лед. Первым из таких стал неожиданный союз 25-летней Лизы Арзамасовой и 46-летнего хореографа и продюсера проекта Ильи Авербуха. На репетициях звезда «Папиных дочек» трепетно наблюдает за каждым шагом возлюбленного.

Алина Загитова (слева) берет на съемки свою сестренку Сабину - она тоже занимается фигурным катанием. Фото: Михаил ФРОЛОВ

5. Алина Загитова

Участие 18-летней олимпийской чемпионки в шоу - само по себе событие. Ради того чтобы вести проект с Алексеем Ягудиным, спортсменка отказалась от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, в которой до сих пор числится. То есть, по сути, поставила под вопрос продолжение спортивной карьеры, которую столько лет тщательно выстраивала. За это на нее уже обрушился вал критики: прославленная чемпионка Ирина Роднина назвала такой шаг «коммерческим подходом». Как будет работать с микрофоном Алина, сколько болельщиков отвернется от фигуристки после этого, не пожалеет ли спортсменка об этом решении и найдет ли в шоу свою любовь, станет известно уже совсем скоро...

ПРАВИЛА

Регламент неизменен: в каждом выпуске номера представляют 14 пар (прославленный фигурист и звезда шоу-бизнеса). Авторитетное жюри выставляет оценки по шестибалльной системе по двум компонентам - артистизму и технике.

Баллы суммируются, и на дистанции побеждает тот, кто набрал больше всех очков.

ПАРЫ

Татьяна Тотьмянина - Вячеслав Чепурченко

Ольга Паутова - Максим Шабалин

Надежда Михалкова - Максим Маринин

Елена Ильиных - Влад Топалов

Маргарита Дробязко - Владимир Маркони

Регина Тодоренко - Роман Костомаров

Оксана Домнина - Вольфган Черни

Ольга Бузова - Дмитрий Соловьев

Ирина Пегова - Алексей Тихонов

Татьяна Волосожар - Евгений Пронин

Мария Луговая - Повилас Ванагас

Мария Петрова - Дмитрий Сычев

Ольга Кузьмина - Александр Энберт

Екатерина Боброва - Влад Соколовский

СУДЬИ

Бессменным и самым почетным членом жюри по-прежнему является Татьяна Анатольевна Тарасова. Именно она задает вектор арбитража. Остальной состав судейского корпуса ротируется. В первых выпусках оценивать выступления вместе с Тарасовой будут прыгунья с шестом Елена Исинбаева, тренер Алексей Мишин, певец Сергей Лазарев и олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Первый канал.

«Ледниковый период».

Суббота, 17.20.