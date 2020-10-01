Земля, стала почти плоской и потеряла 60 процентов своей атмосферы в результате ДТП, в которое она однажды попала

К образованию Луны могло привести столкновение двух небесных тел в зарождающейся Солнечной системе.

Когда Луны еще не было

Вопрос «Откуда взялась Луна?» не дает покоя ученым. Волнует настолько, что они не устают регулярно сочинять и реализовывать различные сценарии появления у Земли ее спутника. Виртуально, конечно. Посредством компьютерного моделирование. Самую свежую анимацию на эту тему изготовили недавно британские ученые из Института вычислительной космологии Даремского университета (Institute for Computational Cosmology, Durham University). В её основе - популярная ныне гипотеза о том, что Луна появилась у Земли в результате чудовищного катаклизма – ДТП почти галактического масштаба, случившегося примерно 4,5 миллиардов лет назад. В Землю врезалась другая планета - чуть меньшего размера - примерно с Марс, которую авторы гипотезы называют Тейя (Theia).

Принципиальная схема появления Луны: в Землю врезалась Тейя, что и повлекло за собой формирование нашего нынешнего спутника.

То есть, считать, как учили еще в школе, что Луна образовалась вместе с Землей из так называемого протопланетного диска – кольцевого скопления пыли и газов вокруг Солнца – давно уже не модно. Нет, Земля зародилась сама по себе. И до столкновения с Теей никакого спутника у нее не было.

Но как развивалось столь судьбоносное ДТП, что называется, в подробностях? Вот это и пытаются воспроизвести планетологи. Результаты получают разные.

Нашу планету сплющило в пончик

Компьютерное моделирование, которое 3 года назад провели астрофизик из Гарварда (Harvard University) Саймон Лок (Simon Lock) и планетолог из Калифорнийского университета (University of California) Сара Стюарт (Sarah Stewart), продемонстрировало: Тейя и Земля столкнулись с такой силой, что слились в одно космическое тело — в так называемый синестий. Образовавшаяся смесь приняла форму пончика — объекта пусть и не совсем уж плоского, но сильно сплющенного. И горячего.

Пончик, в который на время превратилась Земля, согласно результату одного из вариантов компьютерного моделирования ДТП.

Слившиеся планеты пробыли пончиком-синестием совсем недолго по космическим меркам. Примерно через 100 лет от него откололся кусок, который сформировал шар Луны. Из оставшегося материала получился земной шар. Объекты заняли свои места, на которых находятся и поныне.

Ученые полагают, что помимо обычных планете, планет с кольцами, могут существовать синестии планеты, деформированные в пончики в результате столкновений с другими планетами.

Результат, полученный Сарой и Саймоном, свидетельствует в пользу теории, согласно которой Луна «отпочковалась» не от одной лишь Тейи и не от одной лишь Земли, а от пончика, замешенного из материала двух планет. Ведь как выяснилось, изотопные составы лунного и земного грунта одинаковы. Ученые обнаружили это, сравнив образцы, доставленные с Луны экспедициями «Аполлон», с теми, которые были собраны на Земле в районах с активной вулканической деятельностью.

Земля могла остаться плоской. Но не осталась.

Почти весь воздух унесло в космос

В 2020 году британские ученые, которыми руководил Джейкоб Кегеррейс (Jacob Kegerreis), начали моделировать по-своему, подключив к процессу американских коллег из NASA (BAERI/NASA Ames Research Centre) и Вашингтонского университета (University of Washington). О результатах отчитались два раза – в июле и в сентябре. И в конце-концов опубликовали их в журнале Astrophysical Journal Letters.

Дознаватели «прокрутили» около 300 различных вариантов ДТП. Но до появления Луны пока не "докрутили". Сосредоточились на сиюминутных последствиях. Смотрели, как они меняются в зависимости от угла, под которым одна планета врезалось в другую, от скорости столкновения и от размеров планет. Увидели, что в любом случае страдает атмосфера Земли. В худшем – лишается 60 процентов своей газовой оболочки. То есть, воздуха на нашей планете могло быть больше, если бы она не обзавелась Луной.

Вот Тейя врезается в Землю - под разными углами. Кадр из компьютерной анимации.

Вот Тейя уже врезалась...

Ученые продолжают моделирование в надежде увидеть все-таки итог - формирование Луна. По словам Джейкоба Кегеррейса, нынешние – промежуточные - результаты «помогут сузить количество вероятных сценариев образования Луны».

Вещество Тейи и Земли разметало по окрестностям.

НЕОЖИДАННАЯ ВЕРСИЯ

Воздвигли памятник себе нерукотворный?

А что, если Луна появилась не в результате катастрофы, а наоборот, стала итогом созидательной деятельности представителей некой высокоразвитой цивилизации, когда-то посетивших Солнечную систему? Есть такая гипотеза. Почти 40 лет назад ее выдвинул российский астроном Владимир Коваль, которого впечатлили особенности «ночного светила».

Диаметр Луны таков, что ее диск полностью прикрывает Солнце во время затмений. Разве это не удивительно?

Луна строго периодически меняет фазы - работает космическим хронометром. Наблюдая за ним, люди создали первые календари. А земные женщины синхронизировали свои циклы.

Луна - огромна. Тело такого размера не могло само по себе появиться у сравнительно небольшой внутренней планеты. У Меркурия и Венеры вообще нет спутников, у Марса они крошечные, а диаметр Луны - четверть земного. По сути, система Земля - Луна – это двойная планета.

Неспроста всё так хитро устроено и не случайно, - подумал Коваль и предположил, что Луну доставили к Земле братья по разуму – астроинженеры, владевшие потрясающими технологиями примерно 2 - 3 миллиарда лет назад. Доставили и разместили так, чтобы земляне когда-нибудь догадались о ее происхождении.

Во время затмений Луна точно прикрывает диск Солнца. Неспроста это.

Инопланетяне не прихватили Луну с собой, что называется, «из дома». Нашли в Солнечной системе. И подобрали. Нынешний наш естественный спутник раньше был тут планетой. И место ее сохранилось - между Марсом и Юпитером, где сейчас располагается пояс астероидов. Из астрономических расчетов следует, что планеты там как раз и не хватает.

По весьма популярной версии, между Марсом и Юпитером прежде находилась планета Фаэтон, которая взорвалась. Однако массы астероидов - предположительно ее осколков - не хватит на то, чтобы сформировать планету размером с Луну.

- Фаэтон был, но не взорвался, - считает Владимир Коваль, - примерно 2-3 миллиарда лет назад его переместили к Земле. Луна - это Фаэтон.

Земля демонстрировала потенциальные возможности для зарождения жизни. Пришельцы заметили это, а то и сами ее организовали - и «подогнали» Луну. От нее на нашей планете начались приливы и отливы, образовались вулканы. И те и другие, как принято считать, способствовали развитию жизни.

Вывод: Луна не только яркое свидетельство того, что человечество - явление не уникальное. Возможно, она еще и часть эксперимента по распространению жизни во Вселенной. Но почему экспериментаторы не прилетают взглянуть на результат. Может, не время еще? Или уже взглянули незаметно для человечества?