Фигуристка Анна Щербакова объявила, что учит элемент, который под силу Александре Трусовой

Анна Щербакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка Анна Щербакова не так давно одержала победу на первом этапе Кубка России, который прошел в Сызрани. И теперь девушка продолжает свои тренировки в группе у Этери Тутберидзе в "Хрустальном". Спортсменка в своих соцсетях анонсировала большой разговор на площадке у одного из личных спонсоров. Фанаты с нетерпением ждали появления Ани. Чемпионка России не подвела, поведав немало интересного в прямом эфире в соцсетях.

- Четверные прыжки выполнять сложнее. Сразу чувствуешь драйв и прилив энергии. Ощущения, когда выполняешь чисто первый раз прыжок - будто улетаешь в космос. Я не плачу на тренировках, там концентрация сложная. А вот на соревнованиях - близко к этому. Там эмоций очень много, - признается Анна Щербакова, говоря о том, какие эмоции испытывает, чисто выполняя элементы на тренировках.

Одновременно, Аня говорит, что сейчас женщины стали приближаться к мужчинам в возможностях в фигурном катании. Да, сильный пол пока что впереди, но вот в женском катании появились четверные прыжки, подмечает ученица Тутберидзе:

- По элементам мужчины опережают женщин, но сейчас у женщин идет бурный рост. Стали выполнять четверные прыжки. Есть некоторые элементы, которые не могут исполнять парни - заклон, бильман, вращения.

У Щербаковой - большие планы в карьере, она мечтает об Олимпиаде, но и говорит о том, что вскоре она будет делать элемент, который под силу ранее был только Александре Трусовой - триксель:

- Мой путь в спорте только начинается, и я считаю, что еще не достигла того, чего хотела. Сейчас работаю над тройным акселем и это для меня это будет победа над собой. И есть глобальные цели - Олимпиада, это главное для любого спортсмена. Ну и я еще ни разу не была на чемпионате мира, так что буду к этому стремиться.

А вместе с тем, Щербакова сказала, что из вопросов, которые ей оставляли до прямого эфира болельщики, понравился один. И вот он:

- О чем думаешь во время проката, или все на автомате?

Аня ответила честно:

- Конечно, наши выступления начинаются с детского возраста. Во время выступления могли приходить в голову разные мысли. И бывает, что едешь программу, надо делать прыжок, и вдруг думаешь, что дома надо что-то сделать, где сидят родители на трибунах. И на соревнованиях я стараюсь быть сконцентрированной и сейчас исключаю волнение, которое мешает. Надо кайфовать от того, что ты делаешь. Надо ловить момент, смотреть на зрителей, судей, и показывать программу.