Виктор Рыжаков процитировал Станиславского: Всякий, кто портит нам жизнь в театре, должен быть либо удалён, либо обезврежен

Худрук театра Виктор Рыжаков Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Худрук театра режиссер Виктор Рыжаков рассказал труппе, как она будет жить дальше. И это самый трудный вопрос. Дело не только в репертуаре, хотя это важно. Как жить дальше, сегодня определяют не худруки, а ковид, активизировавшийся в последние недели. Обстоятельства так складываются, что неизвестно, будут ли завтра спектакли или нет. Тем не менее работать надо.

- Только в театре моделировались законы, по которым жили люди. Так было еще с античных времен, - начал издалека Рыжаков. - "С той стороны зала нас до сих пор считают молодыми, но мы-то знаем, сколько нам лет и сколько мы прожили. Останавливаться нельзя — начнется загнивание. Как двигаться вперед, как вдохнуть новую жизнь в театральный организм? Изменение и обновление театрального организма — процесс естественный. Гораздо хуже, когда актёр, собирающийся уйти из коллектива, начинает угрожать этим уходом или диктовать свои условия. Не говоря уже о том, что подобные угрозы безнравственны, они отрицательно влияют на атмосферу театра, его творческий климат. Хуже ничего не бывает». Знаете, кто это сказал? Галина Борисовна Волчек…

Этой цитатой Виктор Рыжаков напомнил о недавнем демарше Сергея Гармаша, который ушел из «Современника», громко хлопнув дверью и назвав приход Рыжакова катастрофой для театра.

- Наш театр уже переживал тяжелые моменты, связанные с уходом из труппы и артистов, и режиссеров, но остался жив, работает, доказал свою жизнеспособность, меняясь вместе со временем, - продолжил Рыжаков.

Актриса Дарья Белоусова скрывалась за маской. Но мы ее узнали Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Вообще на этом сборе труппы было много цитат и тезисов. Новый худрук процитировал знаменитый монолог Белинского о театра, и Станиславского тоже вспомнил. «Всякий, кто портит нам земной рай – жизнь в театре, должен быть либо удалён, либо обезврежен. А мы сами должны заботиться о том, чтобы сносить в театр со всех сторон только хорошие, бодрящие, радостные чувства. Здесь всё должно улыбаться, так как здесь занимаются любимым делом. Пусть об этом помнят не только актёры, но и администрация, с её конторами, складами и проч.». Эта цитата Станиславского прозвучала угрожающе, но легли как лыко в строку. Сразу стало понятно, что будет с артистами, которые надумают бузить, как Гармаш.

Худрук рассказал, что удалось сделать за время пандемии? Репетировали и даже успели сыграть на Другой сцене «Девочку Надю» (спектакль «Девочка Надя, чего тебе надо?»). Поставили новый спектакль «Собрание сочинений» (1 и 2 октября премьера) по пьесе Гришковца. В ролях: Марина Неелова, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Никита Ефремов и другие актеры. Как сказал Рыжаков, пока репетировали актеры попили немало его крови, но делали это вежливо.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В форме тезисов он объявил, какой видит жизнь театра: «будущее ищем в прошлом». "От театра-дома будем двигаться к театру-вселенной".

Красиво, но непонятно... Труппу, конечно, больше интересовали не цитаты и тезисы, а конкретные планы на сезон: кто и какие спектакли поставит.

Вот, что ждет «Современник» в обозримом будущем. В театре начнет работать творческая лаборатория: 10 драматургов и 10 молодых режиссёров. В этом сезоне Виктор Рыжаков планирует выпустить еще один спектакль - «Живой» на тексты и песни Виктора Цоя. В октябре Владимир Панков начнет работать над спектаклем «Театр» по роману Сомерсета Моэма. Если позволит карантинный режим, прилетит из Израиля Евгений Арье и поставит свою «Орестею» - новейшую версия трилогии Эсхила, сочиненную молодым английским писателем Робертом Айком.

Чулпан Хаматова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На днях приступят к работе над постановкой пьесы Рината Ташимова «Первый хлеб». На Другой сцене режиссер Георгий Сурков поставит спектакль «Фантазии Фарятьева». В планах «Иллюзии» Ивана Вырыпаева. В следующем сезоне «Современник» ожидает большой музыкальный проект (пока без уточнений какой именно).

Иван Стебунов и Владислав Ветров Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- И еще мы начнем читать роман… Мы будем встречаться и показывать отрывки их этого романа. Это работа для самостоятельного творчества. Мы будем авторами проекта «Диалоги», - старался зажечь артистов своим креативом Виктор Рыжаков. – Тема: «отцы и дети». Любой актер может взять диалог и готовить сцену из русской литературы. Предлагаю больше творчества каждому.

Анна Банщикова и Светлана Иванова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Какие еще новости: 19 декабря в день рождения Галины Волчек в «Современнике» должен пройти концерте Владимира Спивакова. Труппа тоже примет участие в этом вечере. Именем Галины Волчек, которая бессменно руководила театром в течение 46 лет, скоро будет назван самолёт. Он появится в авиапарке «Аэрофлота».

Скульптор Георгий Франгулян делает памятник основателям «Современника». В этом году по красной линии московского метро покатится именной состав легендарного театра.