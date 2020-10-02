Вопрос дня: Почему мы игнорируем меры по защите от коронавируса? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист России (переболел коронавирусом):

- Когда пошло на спад, люди расслабились. Не понимая, что болезнь не прошла, она рядом. Мой призыв - соблюдать меры предосторожности. Не обниматься, не целоваться. Каждый должен определить меру ответственности - и перед собой, и перед обществом.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи:

- Наши люди надеются на авось. Я постоянно слышу, приезжая на вызов: «Мы думали, что само пройдет!» Эти люди просто не видели больных, которые задыхаются и синеют на глазах из-за поражения легких только потому, что вовремя не обратились за медпомощью.

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Потому что привыкли беречься от инфекции - причем любой - из-под палки. Логика здесь такая: пусть, мол, власть строжайше запретит нам ездить в метро и автобусе без масок, только тогда мы послушаемся и начнем беречь здоровье - и свое, и окружающих. А у самих не хватает самодисциплины? Или мозгов?

Татьяна ГРЕЧАНАЯ, замначальника управления Роспотребнадзора по Кубани:

- Мне сложно объяснить поведение людей. К сожалению, большинство учится только тогда, когда испугаются. Пока люди не боятся...

Сергей ШМИДТ, политолог:

- Россияне привыкли постоянно жить в состоянии каких-то угроз. У многих фаталистическое отношение ко всему, в том числе и к пандемии.

Антон ЦВЕТКОВ, председатель общественного движения «Сильная Россия»:

- Большинство само себя успокаивает: меня это не коснется. Многие при этом уже перенесли болезнь в легкой форме, что сформировало легкомысленное отношение к коронавирусу. А многие кормятся байками...

Степан, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Надо вернуть на ТВ ролики, где популярно рассказывалось об ужасах СОVID.