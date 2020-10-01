Художник нарисовал разведчиков-нелегалов

Александр Шилов (слева) и герой написанного им портрета Виталий Викторович Коротков. Фото: Александр БОЙКО

Народный художник СССР пригласил «КП» на необычную «Встречу у портрета» с героями своих картин. Он написал портреты двух разведчиков, чьи судьбы стали легендами в мире спецслужб.

Вот у своего портрета - 93-летний Виталий Викторович Коротков. Руки чуть дрожат от волнения. Он смотрит в свое прошлое, вспоминая 14-летнего паренька, что дважды бежал на фронт добровольцем. Попал на Курскую дугу, воевал с 1943 по 1945 год в танковых подразделениях, которыми командовал его отец.После войны Коротков окончит военное училище, послужит в Австрии. С 1951 года окажется во внешней разведке. Будет передавать редкие весточки домой из Австрии и Германии.

А вот 96-летний чекист Иван Павлович Евдотьев приехать не смог. Подвело самочувствие. Когда-то он стоял у истоков создания разведки особого назначения. До 1956 года боролся с литовскими «лесными братьями», а потом был разведчиком-нелегалом в Германии. Оба ветерана внешней разведки родились на Украине. С распадом СССР вышли в отставку, но еще многие годы передавали свой ценнейший опыт молодежи.