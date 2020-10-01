Главный тренер "Локомотива" после жеребьевки Лиги Чемпионов высказался о "Баварии"

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Столичный "Локомотив" по итогам жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2020/2021 узнал своих соперников по группе. "Железнодорожники", попав в группу "А" турнира, будут биться против "Баварии", "Атлетико" и "Зальцбурга" этой осенью. Главный тренер московской команды Марко Николич подвел итоги жеребьевки в интервью клубной пресс-службе. В целом он позитивно встретил тот факт, что против его клуба будет играть победитель Лиги Чемпионов:

- У нас в группе победитель прошлой Лиги чемпионов, «Атлетико», с которым мы играли в прошлом сезоне, а также австрийский «Зальцбург». Не могу сказать, доволен я или нет – это Лига чемпионов, и любая группа будет сложной.

Николич говорит, что рад уже просто тому факту, что его клуб находится в числе 32 лучших в Европе:

- Я просто счастлив, что мы попали в число 32-х лучших команд Европы. Будем биться и постараемся сделать все возможное, чтобы успешно представлять наш клуб и весь российский футбол на европейской арене.

Наличие "Баварии" для Николича - это повод для мотивации. Ведь не всегда получится попробовать свои силы против лучшего клуба Европы и одной из сильнейших команд всего мира:

- «Бавария» - чемпион Европы, команда, которая всегда играет на сто процентов. Я счастлив, что мы попробуем силы против них. Мы должны сделать все возможное и верить в себя.

При этом, он высказался и о методах работы главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне. Сказав, что позитивно оценивает аргентинского специалиста:

- Мне нравится игра «Атлетико» и стиль Симеоне – как он работает, выбирает футболистов. Интересно сыграть с «Атлетико». Мы будем биться со всеми.

Однако же, Лига Чемпионов будет только через три недели. А впереди у московского "Локо" - поединок чемпионата России против подмосковных "Химок". Поэтому на ближайшей тренировке главное, о чем будет вещать тренер - это битва с химчанами:

- На тренировке мы будем говорить о «Химках». Сейчас это самый важный матч. Потом будет перерыв на сборные, потом возобновится чемпионат. Будем спокойно готовиться к каждой игре и в Лиге чемпионов идти шаг за шагом. Постараемся оставить хорошее впечатление и набрать очки.

Матч "Локомотив" - "Химки" в рамках 10 тура чемпионата России по футболу пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена" в воскресенье 4 октября. И начнется в 14:00 по московскому времени.