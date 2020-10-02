«Не только бесполезно, но и опасно!» - врач-пульмонолог разобрал популярный видеоролик с лайфхаками для защиты от коронавируса

Исследования показывают, что все вирусы размножаются исключительно внутри клеток Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Обращение к вирусологам и людям планеты! - с такого глобального захода начинается видеоролик с пометкой «Умное здоровье». Авторы сразу же просвещают, что мазки на коронавирус «бессмысленны», поскольку «никакого лечения от него все равно нет». Изобретать прививки тоже бесполезно, поскольку вирус мутирует и к моменту создания вакцины будет уже совершенно другим. Сразу уточним: все исследования, имеющиеся на сегодня, однозначно показывают - тысячи уже произошедших мутаций не внесли серьезных изменений в те фрагменты вируса, на которые «заточены» вакцины.

И вот — самое интересное: суперэффективный метод уничтожить коронавирус! Как утверждается, этот способ спас от мучительной болезни мужчину-автора видео, когда у него «уже началась одышка», и «еще одну пенсионерку». Столь мощные доказательства наряду с заявлениями о бесполезности анализов и разработки вакцины уже вызывают серьезные сомнения в достоверности остального содержания видео. Тем не менее, ролик стал, что называется, вирусным, очень популярным и набирает море просмотров. Поэтому мы попросили оценить его и объяснить, в чем правда и где ложь, авторитетного эксперта – кандидата медицинских наук, врача-пульмонолога Сеченовского университета Владимира Бекетова.

ФЕЙК № 1: ПЕРВЫЕ 6 СУТОК ВИРУС «СИДИТ» НА ПОВЕРХНОСТИ НОСОГЛОТКИ

Авторы видеоролика поясняют: первые 4 — 6 суток после начала болезни коронавирус «располагается в слюне и слизи». То есть дисциплинированно сидит в носоглотке, куда попал при заражении, и, как говорится, никуда не высовывается. Лишь по истечении этого времени SARS-CoV-2 начинает «спускаться» в клетки легких, чтобы вызвать пневмонию. Значит — Эврика! – если удалить вирус из носоглотки в первые 6 дней, то он просто не доберется до легких.

- Механизм развития респираторных вирусных инфекций давно изучен и не имеет ничего общего с этим заявлением, - говорит Владимир Бекетов. – Исследования показывают, что все вирусы размножаются исключительно внутри клеток. На наших слизистых оболочках (носа и рта) существуют клетки, в которых есть рецепторы — через них вирус проникает внутрь клетки. В течение нескольких десятков минут, максимум — часов вирус может находиться на поверхности слизистой. Но! При высокой инфицирующей дозе абсолютно точно вирус проникает внутрь клеток, размножается и распространяется по организму. У некоторых пациентов появляется синдром интоксикации и начальные проявления COVID-19 — лихорадка, боли в горле, возможна ломота в мышцах и т. д. в первые 2-3 дня после контакта с больными людьми.

Это полностью опровергает тезис, что коронавирус может изолированно сохраняться 4 — 6 суток в полости носа и рта.

Владимир Бекетов

ВОПРОС В ТЕМУ

Помогут ли промывания носа и горла по возвращении из людных мест?

- В целом промывание соляными растворами и простой водой помогает снизить вирусную нагрузку, - подтверждает Владимир Бекетов (то есть, при промывании носа и горла сразу по приходе из людного места можно механически удалить, смыть часть вирусных частиц, еще не внедрившихся внутрь клеток. - Ред.) - Однако говорить, что эта процедура может препятствовать инвазии, проникновению вируса в нижние отделы легких в случае заражения, увы, нельзя.

Более того, подобные фейковые заявления опасны, подчеркивает врач. Угроза в том, что поверившие в них люди не будут вовремя обращаться за медпомощью и принимать действительно необходимые меры. Поскольку успокоятся, решив, что можно противостоять болезни промываниями и ингаляциями. Это чревато развитием инфекционного процесса вплоть до критических ухудшений состояния больного.

ФЕЙК № 2: СПАСИТЕЛЬНАЯ СИЛА СОДЫ

«Разведите в воде соду», - предлагается дальше в видеоролике. Сода буквально растворяет жировую оболочку коронавируса, разрушая его, радует автор.

- Попадание соды в нос, в частности, при промывании таким раствором, может сильно менять рН (кислотно-щелочной баланс слизистой оболочки носа. - Ред.), - предупреждает Владимир Бекетов. - Это может неблагоприятно сказаться, в том числе, на защитных функциях слизистой носа. Вообще, с медицинской точки зрения лучше всего использовать для промывания носа растворы с гиалуронатом натрия. Они обеспечивают как чисто механическую очистку, промывание, так и полноценное увлажнение слизистой носа.

- Что касается разрушения коронавируса содой, то, вообще-то, известно, достаточно много химических соединений, которые могут воздействовать на липидную оболочку вируса, - продолжает эксперт. - Сода тоже может наносить вирусу повреждающий эффект. Но это известно только на основе экспериментов инвитро, то есть в пробирке. Что и как будет происходить в живом организме, мы сказать не можем. То есть для человека не подтверждена ни безопасность, ни эффективность.

ФЕЙК № 3: УБИТЬ ВИРУС ГОРЯЧИМ ПАРОМ

Далее в ролике предлагается вскипятить содовый раствор и вдыхать пары. Температура 80 — 90 градусов точно убьет всех вражеских агентов, поскольку коронавирус гибнет при плюс 60 градусах, говорится в видео.

- Использование самодельных содовых растворов для ингаляций может нанести серьезный вред, - предостерегает врач-пульмонолог Владимир Бекетов. - В частности, есть риск ухудшения дыхания, серьезного раздражения верхних дыхательных путей вплоть до бронхоспазма. А у некоторых пациентов с серьезными хроническими заболеваниями может дойти до тяжелого приступа с нарушением дыхания.

Высокая температура вдыхаемого пара тоже не поможет, а навредит. «При ингаляции раствором такой температуры, когда человеку неприятно и дискомфортно дышать, можно добиться ожога слизистой. Что чревато еще большим вредом, чем проникновение в слизистую вирусных частиц», - поясняет врач.

Словом, заниматься самолечением и профилактикой COVID-19 с помощью неких «ноу-хау» из видеороликов с неопределенным источником происхождения категорически не рекомендуется.

БУДЬ В КУРСЕ

Что действительно работает

В ходе научно-медицинских исследований, проведенных за прошедшее с начала эпидемии время, было выяснено, что эффективную помощь пациентам с коронавирусом при наличии медпоказаний, в частности, могут оказывать:

- препараты-кортикостероиды: для предотвращения смертельно опасной иммунной реакции — цитокинового шторма;

- антикоагулянтные препараты: препятствуют образованию микротромбов, которое часто становится осложнением ковида;

- при развитии цитокинового шторма успех показали мощные препараты, подавляющие чрезмерную иммунную реакцию (ингибиторы интерлейкина).

Важно: все эти препараты крайне опасно применять в порядке самолечения, без консультации врача, сдачи анализов и определения медицинских показаний.