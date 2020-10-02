"Настоящее чудо": написанная Никасом Сафроновым икона замироточила

Художник Никас Сафронов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вернисаж посреди бушующей пандемии для друзей и поклонников Никаса Сафронова стал одним из немногих нынче поводов выйти в свет. А для самого художника персональная выставка, которая накануне открылась в музее Чайковского, и вовсе первая за долгие месяцы ограничений. Чтобы все прошло безопасно, гостям раздавали маски, перчатки и санитайзеры, а Сафронов перед мероприятием и вовсе сдал тест на коронавирус - говорит, после отпуска на юге мучался простудой. К счастью, результат оказался отрицательным.

Актриса Лариса Лужина на выставке Никаса Сафронова. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я так соскучился по выставкам - хочу провести еще, и не одну, а несколько, - признался Сафронов. - Как только пандемия успокоится, приглашу в Россию своих зарубежных подруг - Орнеллу Мути, Настасья Кински просится. Она однажды побывала у меня: приехала на два дня, а через неделю я ломал голову, как бы ее в Питер отправить. Так ей все понравилось.

Рассказал портретист и о своих работах: оказалось, у многих его картин мистическая история - "хоть книгу пиши!".

- Например, однажды мне приснился Ростропович, а за ним смерть играет на скрипке. Это реплика одного немецкого художника, которого я видел лет 30 назад. Я написал эту картину, но никому не показывал. А через месяц вдруг узнаю, что у музыканта онкология, а узнал он о болезни в те самые дни, когда я начал писать его портрет, - вспомнил Никас Сафронов. - В другой раз я писал сына Михаила Гуцериева. Мальчик погиб в 14 лет, а в момент создания моей работы ему должно было быть 37-38. И когда портрет был готов, на обратной стороне холста вдруг проявился мужчина примерно такого же возраста.

Один из портретов Мстислава Ростроповича кисти Сафронова. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но самый удивительный случай произошел с иконой, которую художник подарил просившей о помощи женщине.

- После этого ее болезненный сын, которого она родила в 44 года, оправился от патологии. А икона начала мироточить, настоящее чудо! - рассказал Сафронов. - Я уверен, что мои картины несут духовную информацию, ведь я всегда молюсь перед началом работы и молитвой заканчиваю.

Возможно, поэтому портретиста пригласили в кино на роль иконописца: как рассказал Никас Сафронов, скоро на телеэкранах выйдет фильм, в котором он сыграл Феофана Грека.

Никас Сафронов сыграл иконописца Феофана Грека. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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