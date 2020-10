Открытие ученых: чтобы быстро бегать, главное иметь большую и крепкую задницу

Путь к рекордам в спринте лежит через... Ну, теперь известно через что Фото: Shutterstock

Чем мускулистей задницы у спринтеров – бегунов и бегуний на короткие дистанции, чем массивнее их большие ягодичные мышцы - gluteus maximus, выражаясь анатомически, тем выше шансы этих спортсменов бежать быстрее всех.

При прочих равных, что называется, обладатели более выразительных «тылов», как правило, обгоняют не столь выдающихся в этом смысле соперников. К такому выводу пришли британские ученые из Университета Лафборо (Loughborough University), которыми руководил Джонатан Фолланд (Jonathan Folland) – специалист по нейромышечным взаимодействиям. О чем сообщили в журнале Medicine and Science in Sports and Exercise, на который ссылается газета The Daily Mail, коротко рассказавшая о спортивно-анатомическом открытии – революционном, как считают его авторы.

В исследовании британских ученых участвовали 42 спринтера из числа специализирующихся на дистанции 100 метров, личные достижения которых находились в диапазоне от 9,91 до 11,25 секунды. Их поделили на две группы – элитную и не очень. В одну вошли те, которые бежали быстрее 9,99 секунды. В другую, соответственно, те, которые бежали медленнее.

И тем и другим посредством магнитной резонансной томографии (MRI) визуализировали мышцы ног, определили их объем. Тут-то со всей очевидностью и прояснилось: задницы элитных спортсменов, как правило, больше и крепче. Некоторые – аж в полтора раза массивнее, чем у менее быстрых коллег.

У элитных спринтеров задница, как правило, больше. Это почти в половине случаев и обеспечивает преимущество.

Почти в половине случаев размеры больших ягодичных мышц и разгибателей бедра играли решающую роль, обеспечивая более высокую скорость бега. А, к примеру, икроножные мышцы могли и не отличаться.

Роб Миллер (Rob Miller) - студент-докторант университета, принимавший участие в исследовании, тренирует британских спринтеров, занимаясь с ним силовыми упражнениями. Для себя он сделал вывод: надо обязательно «качать» ягодицы. И тем самым улучшать результаты – даже те, которые выглядят предельными.

А по поводу проделанной работы Миллер пояснил:

«Похоже, что размеры мышц куда важнее для быстрого бега, чем мы думали. Особенно размеры больших ягодичных мышц и разгибателей бедра. Исследования их роли может оказать значительное влияние на тренеров и практиков, работающих со спринтерами элитного уровня».

Словом, путь к рекордам в спринте лежит через... Ну, теперь известно через что.

КСТАТИ

Не труд, а бег превратил обезьяну человека, а убогие задницы первобытных женщин - в обворожительные

Попа, в контрасте с которой талия выглядит тонкой и привлекательной, прошла долгий эволюционный путь. И ныне осталась единственной частью женского тела, которую можно изменить в лучшую сторону не хирургическим, а естественным образом. Посредством физической нагрузки. Так считают Деннис Брамбл из университета штата Юта и Даниэль Либерман из Гарварда, солидаризируясь со своими коллегами - исследователями зависимости скорости бега от размеров ягодичных мышц.

Обезьяноподобные предки человека слезли с деревьев и перестали ползать на четвереньках примерно 6 миллионов лет назад. Обстоятельства вынудили. Предки встали на две ноги и пошли почти вертикально искать себе пропитание и сексуальных партнеров. Вот тогда-то и началась эволюция задницы. Ведь то, что имелось в этом месте раньше, было малопригодным для передвижения «на своих двоих». И совсем уж непривлекательным.

Но лишь побежав, предки совсем уж основательно развили ягодичные мышцы. Именно бег превратил тщедушных созданий в стройных и привлекательных и мускулистых в нижней части, наделил женщин тонкими талиями.

Ученые исследовав ископаемые останки, на которых сохранились следы мышц и сухожилий, определили: наши предки ускорились около 2 миллионов лет назад. Побежали на короткие и на длинные дистанции. Что и повлекло за собой всю дальнейшую анатомическую эволюцию.

Так было: наша прородительница Люси, ходила медленно.

Как полагает Даниэль Либерман, таз и ягодичные мышцы бегунов и бегуний увеличились потому, что им потребовалось поддерживать равновесие, наклоняя тело вперед. Ведь бег - это процесс «контролируемого падения». Вот задница, по сути, и стала контролировать падение, заметно украсив при этом людей. Особенно женщин.

Теперь не трудно догадаться в чем секрет того, что у представителей и особенно у представительниц негроидной расы, как правило, выдающиеся попы. Цивилизация ведь зародилась в Африке. Бегать, а стало быть, и развиваться соответствующим местом там начали раньше. Чернокожие и сейчас бегают быстрее других.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почему одни женские попки мы считаем красивыми, а другие – не очень

Чем так привлекают, а иной раз и завораживают, выпуклые ягодицы? Такие, как, к примеру, у Ким Кардашьян? Или у Дженнифер Лопез? Или у Анфисы Чеховой? Почему ими восхищаются? Ведь форма и объем мышечной или жировой ткани ягодиц, казалось бы, не дают никаких преимуществ в процессе репродукции.

Секрет разгадали ученые из Университета Билкент (Bilkent University). Исследования, проведенные под руководством профессора Девида Люиса (Dr David Lewis), показали: от формы задней части женщины все-таки зависит то, насколько легко она будет вынашивать плод. Это и влияет на восприятие – в первую очередь со стороны мужчин.

