Ивлеева и Элджей тратят 760 тысяч рублей в сутки за виллу на Мальдивах

Настя Ивлеева тратит 760 тысяч в сутки на отдых в шикарной вилле. Фото: Инстаграм.

После коронавирусного карантина Настя Ивлеева вновь вернулась к работе: телеведущая снималась в новых сериях трэвел-шоу «Орел и решка». Вместе со своей коллегой Юлией Коваль она путешествовала по Европе. Из-за съемок Настя на несколько месяцев рассталась с мужем – рэпером Элджеем. В Инстаграме Ивлеева рассказывала, как она скучает по любимому мужчине. И вот теперь, наконец, супруги воссоединились. Настя и Элджей улетели в отпуск на Мальдивы.

Ивлеева и Элджей воссоединились после долгой разлуки. Фото: Инстаграм.

Пара устроила себе роскошный отдых в пятизвездочном отеле Lux North Male Atoll – это комплекс вилл, расположенных прямо на воде в Индийском океане. Ивлеева и Элджей решили не скупиться и сняли самый дорогой особняк - шикарный пентхаус с собственным коралловым рифом, бассейном, площадкой для загара, баром и причалом для катера.

Настя и Элджей выбрали самую дорогую виллу - трехэтажную и с собственным коралловым рифом. Фото: booking.com

Площадь трехэтажной виллы – 997 квадратных метров. Полы в ней стеклянные, так что можно просыпаться под шум волн и наблюдать, как черепахи плавают прямо под ногами. Стоимость такой виллы – 9 тысяч 672 доллара в сутки (или почти 760 тысяч рублей за один день отдыха).

На Мальдивах супруги поселились в отеле отеле Lux North Male Atoll. Фото: кадр видео.

Сколько супруги пробудут на курорте, неизвестно, но очевидно, что они потратят на отдых не один миллион рублей. Настя Ивлеева любит роскошь на показ – в Инстаграме она постоянно хвастается брендовыми сумками, дорогой обувью и одеждой. А уж на отдыхе с любимым мужем она тем более не собирается экономить. 29-летняя телеведущая считает, что она много работает и достойно зарабатывает, поэтому может позволить себе такие траты.

Отель состоит из живописных вилл на воде. Фото: booking.com

В новом сезоне «Орла и решки» Настя и ее соведущая путешествуют по тем странам, в которые туристы могут попасть даже во время карантина. Журналисты выяснили, какой гонорар платили Ивлеевой за съемки в трэвел-шоу: за каждую серию она получала 400 тысяч рублей. Плюс ей платили по 500 тысяч рублей за каждую рекламу с ее участием. Всего же за сезон, по приблизительным подсчетам, Ивлеева заработала 18 млн рублей.

Помимо зарплаты на ТВ Настя хорошо зарабатывает в Инстаграме. В свежем рейтинге Forbes, подсчитавшем доходы отечественных знаменитостей за рекламу в Инстаграме, Ивлеева стоит на шестом месте. По данным издания, за минувший год в Инстаграме она заработала 610 тысяч долларов.

Настя считает, что она хорошо зарабатывает и может позволить себе роскошный отдых. Фото: Инстаграм.

Ее муж, 25-летний Элджей тоже вполне успешен. В рейтинге самых молодых и обеспеченных звезд России по версии Forbes он занимает 26 место. По данным издания, Алексей Узенюк (это настоящее имя артиста) заработал за год 1 миллион долларов.

Стоимость такой виллы - 760 тысяч рублей в сутки. Фото: booking.com

Пара поженилась в прошлом году и разъехалась практически сразу после свадьбы. Ивлеева улетела на съемки «Орла и решки», Элджей – на гастроли. Как признавалась телеведущая, она месяцами не виделась с мужем. Точку в их разлуке поставила пандемия – супруги засели на самоизоляцию в своем подмосковном особняке. Всю весну и лето они провели вместе, пока снова не вернулись к работе.