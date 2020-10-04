Помирились: Ольга Бузова публично поцеловала бойфренда на камеру

Ольга Бузова и Давид Манукян помирились. Фото: Инстаграм.

Новость о том, что отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна дали трещину, расстроила поклонников звездной пары. Некие приятели Ольги нашептали – Дава зазвездился, стал высокомерно относиться к своей возлюбленной. Мол, после того, как Давид записал дуэт с Филиппом Киркоровым, блогер всерьез начал считать, что всего добился сам, без помощи своей знаменитой половинки. Это якобы серьезно разозлило Ольгу, и в итоге пара поссорилась.

Однако сегодня Ольга публично опровергла слух о расставании с бойфреном. Ведущая опубликовала в Инстаграме видео, в котором она целует Даву. Манукян преподнес Бузовой огромный букет желтых роз, и сердце Ольги растаяло.

- Спасибо, любимый, - написала она в сторис.

Телеведущая поцеловала бойыренда на камеру. Фото: Инстаграм.

Ранее мама Бузовой рассказала, как она относится к 27-летнему избраннику своей 34-летней дочери. Ирина Александровна подтвердила, что она не в восторге от бойфренда Ольги, но принимает ее выбор.

- Как любой маме, мне не нравился ни один молодой человек Оли, начиная с 14 лет. Это нормально! Так у всех: наш ребенок самый лучший, остальные — хуже. Давид — симпатичный мальчик, харизматичный. Самое главное — прекрасно танцует. Для меня это уже главное достоинство в мужчине. Мы видимся только на праздниках, а там все белые и пушистые, — рассказала Ирина Александровна.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян познакомились в прошлом году на съемках клипа «Лайкер». Их отношения из дружеских быстро переросли в любовные. Поначалу их союз казался мезальянсом – ведь Ольга и гораздо популярнее своего избранника, и значительно больше зарабатывает. В рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет Бузова заняла втрое место с доходом в 2,7 млн долларов, уступив первое место только бойцу Хабибу Нурмагомедову. И хотя у Давида в подписчиках больше 12 миллионов человек, вряд ли он даже близко смог дотянутся до высокой планки своей возлюбленной.

Давид растопил сердце Оли букетом шикарных роз. Фото: Инстаграм.

В прошлом году Ольга наконец-то обзавелась собственной квартирой в Москве. Апартаменты площадью 200 кв. м рядом с Мосфильмовской улицей обошлись певице в 120 млн рублей. Сейчас Ольга делает в квартире дорогой ремонт, который по ее признанию, съедает большую часть ее доходов.

- Я люблю шопинг. Но в прошлом году я купила квартиру, поэтому сейчас у меня много расходов на ремонт. Раньше я любила покупать туфли, теперь я покупаю мрамор. Я экономный человек, не транжира. Хотя шиковать люблю. Но делаю это только по средствам. Я не выпрыгиваю из штанов в финансовом плане, - рассказала певица в интервью «КП».