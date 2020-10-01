Александр Мостовой оценил шансы российских клубов в групповом этапе Лиги Чемпионов

Александр Мостовой поделился с «Комсомолкой» мнением о перспективах российских команд в главном клубном европейском турнире Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские клубы узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов. «Краснодар» дебютирует в ЛЧ с действующими победителями Лиги Европы и главной звездой текущего трансферного окна, Дзюба столкнётся в очной дуэли с Холландом и Иммобиле, а «Локомотив» который год попадает в «группу смерти».

Александр Мостовой поделился с «Комсомолкой» мнением о перспективах российских команд в главном клубном европейском турнире. В одной команде «Царь» точно уверен.

Группа А: «Локомотив», «Бавария», «Атлетико» Мадрид, «Ред Булл» Зальцбург

«Локомотиву» досталась сильная группа, в отличие от остальных российских команд. А что делать? Так получается: когда-то сильные, когда-то слабые. Если ты не выходишь, ты всё равно зарабатываешь какие-то деньги. А в эпоху ковида - это выйдет на первое место

С «Атлетико» они играли недавно, «Бавария» - лучшая команда Европы на данный момент, Зальцбург - очень весёлая и сильная команда. На что тут рассчитывать: побороться хотя бы за третье место, откуда можно выйти в Лигу Европы.

Самая сильная тема: усиления. Ушёл Миранчук. Ну купили его, что делать? Зато пришёл Смолов. Это естественный процесс. Не нравится, что мы об этом говорим, как что-то у команды идёт не так. Это удел топовых команд, которые тратят 200-300 миллионов и ничего не выигрывают.

Априори, я вижу, что «Локо» может побороться за Лигу Европы. Тем более, что сейчас всё скомкано. Болельщики, как оказалось, играют огромную роль в футболе. «Локомотив» его болельщики погонят вперёд, несмотря на то, что они в конфликте с руководством. В ЛЧ всё уходит на второй план»

Группа F: «Зенит», «Боруссия» Дортмунд, «Лацио», «Брюгге»

«Здесь я выделю «Брюгге» как явного аутсайдера. По бельгийским командам мы видим, что у них явный спад. Дортмунд, «Лацио» - команды играющие, интересные. В том то и дело, что они играющие, с ними можно сыграть в открытый футбол.

На руку ли это «Зениту»? Я даже не знаю, что «Зениту» на руку. Они проигрывали там, где нужно было добыть всего лишь ничью. О чём тут говорить? Но тут команды из Италии и Германии, - с ними будет интересно. «Брюгге» будет цеплять где-то очки. Весь вопрос: где?

Но если в такой группе «Зенит» не пройдёт дальше, это будет провал. Мы и в том году ждали прохода от «Зенита», но… Тут так и надо говорить провал. Чего тут стесняться? Я не критикую, говорю, что есть. Проиграть можно, но другое дело, когда это повторяется.

Про усиление здесь говорить не хочу. Усиления усилениями, но когда у тебя в команде и так 20 человек…»

Группа E: «Краснодар», «Челси», «Севилья», «Ренн»

«Краснодар» уже нужно поздравить, и мы все поздравляем его, с тем, что он прошёл в групповой этап Лиги Чемпионов. Им нужно попытаться заявить о себе. Ничего страшного тут нет. В Лиге Чемпионов играют не только чемпионы. «Краснодар» у нас никогда первым не становился. «Краснодару» нужно попытаться показать футбол, а футбол у них есть.

С ПАОКом было девять иностранцев в составе было, все неплохого качества. Почему не должно получиться? Чем «Краснодар» уступает «Ренну»? Я пока не вижу чем. С «Севильей» посложнее будет, потому что команда опытная, привыкшая ко вкусу побед. «Челси» всё-таки тоже очень укрепились прилично. Они смотрятся лидером группы. Ещё и резко укрепились, после перерыва на трансферном рынке.

Ну и в Лиге Чемпионов не мало важно это зарабатывание денег».