Оксана Акиньшина свела поклонников с ума бесстыжим декольте

Оксана Акиньшина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После известия о романе Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского к многодетной матери приковано повышенное внимание. Впрочем, актриса и без того дала прекрасный повод говорить о ней. На открытии Московского кинофестиваля она блистала в таком наряде, при виде которого у публики дух перехватило и пропал дар речи.

Оксана Акиньшина появилась на красной дорожке ММКФ в строгом черном костюме с бесстыжим декольте. Актриса практически обнажила грудь, представ в пиджаке с вырезом до талии. А огромный кулон из платины и белого золота с россыпью бриллиантов на шее еще больше приковывал внимание к пышному бюсту красавицы.

Стоит отметить, что многодетная мать все-таки немного прикрывала вырез, чтобы не допустить конфуза. "Срыв башки", "Горячо выглядишь", "Оксана, как смело! Какая грудь", "Козловскому повезло", "Ну это просто крышеснос", "С ума можно сойти от таких видов", "Крутизна зашкаливает", "А где Даня?", "Бессовестно красива", - комментируют подписчики.

К слову, отношения Козловского и Акиньшиной для всех стали огромным сюрпризом. Не так давно артисты вернулись из Турции, где отдыхали на арендованной вилле в Бодруме.

Потом они пришли на московскую премьеру фильма Кристофера Нолана "Довод". Чтобы остаться незамеченными, актеры прошли в здание кинотеатра через служебный вход и воспользовались защитными медицинскими масками. Однако влюбленных глаз им скрыть не удалось.

Ради 33-летней Оксаны актер оставил Ольгу Зуеву, которая в марте 2020 года родила ему дочь. Женщина сейчас живет в Нью-Йорке. Что касается звезды фильма "Мы из будущего", то он не скрывает своих чувств к Акиньшиной.

В конце лета 2018 года она объявила о разводе с Арчилом Геловани. У пары двое общих детей. Воспитывать семилетнего Константина и трехлетнюю Эмми актрисе помогают няни. У Акиньшиной есть сын от первого брака. Одиннадцатилетний Филипп родился у нее от бизнесмена Дмитрия Литвинова. Мальчик живет с бабушкой в Санкт-Петербурге. "У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить", - рассказывала актриса в одном из интервью.