Протесты в Белоруссии, последние новости на 2 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 2 октября 2020 года Фото: REUTERS

Внеочередной саммит ЕС, встреча Лукашенко с девелопером из ОАЭ, выступление Тихоновской на митинге в Вильнюсе. Эти и другие новости о протестах в Белоруссии на 2 октября 2020 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Лукашенко созвонился с президентами Азербайджана и Армении. Помимо традиционных тем — отношений Республики Беларусь с этими странами — Александр Григорьевич обсудил с коллегами ситуацию в Нагорном Карабахе.

Далее у Лукашенко состоялась встреча с крупнейшим девелопером из ОАЭ - Мухаммедом Али аль–Аббаром. Господин аль-Аббар назвал белорусского президента "учителем", имея в виду, что последний обращает внимание на коронавирус ровно в той мере, в которой это не вредит экономике страны. Тема встречи — будущие инвестиции в сельское хозяйство и другие предприятия Белоруссии.

Глава белорусского МИД Анатолий Глаз высказался по поводу последних агрессивных заявлений украинских чиновников. «Всерьез задумываешься о профессионализме отдельных украинских коллег». Глаз обвинил Незалежную в попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

В Республике завтра может появиться новый премьер-министр. Парламент страны рассмотрит вопрос об утверждении на эту должность Романа Головченко.

ОППОЗИЦИЯ

Светлана Тихановская выступала на митинге около белорусского посольства в Вильнюсе. «Спасибо вам за поддержку. Только все вместе мы сможем построить страну для жизни», – заверила она. Власти литовской столицы пообещали Тихановской выделить здание под «первое посольство демократической Беларуси». На этом же мероприятии были замечены и другие члены оппозиционного Координационного совета, сбежавшие из страны — Павел Латушко и Ольга Ковалькова.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

Состоялся телефонный разговор между Путиным и президентом Франции Эммануилом Макроном. Темой общения была ситуация в Белоруссии. Российский президент заявил о недопустимости внешнего давления на внутренние дела республики.

Представитель России в ООН Владимир Чижов заявил в интервью РИА-новостям, что Евросоюзе не хотят чтобы Москва и Минск ещё больше сближались.

В Брюсселе начался внеплановый саммит Европейского Союза. Основные темы – Карабах, Лукашенко, Навальный.

В Киеве в Министерство иностранных дел вызван посол Белоруссии. Как значится в официальном документе: «для объяснений по ряду вопросов».

В США приняли решение пока не присоединяться к санкциям, введённым Великобританией и Канадой против Лукашенко, членов его семьи и ещё ряда белорусских чиновников. Но сообщили, что свой пакет ограничений у Вашингтона уже почти готов к принятию.

ДРУГИЕ НОВОСТИ ДНЯ

Жителям Минска стали приходить сообщения от МВД, содержащие следующий текст: «Уважаемый гражданин! Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Ваши действия зафиксированы посредством фото-видео связи...».

Ночью в Витебске по всему городу кто-то расклеил листовки якобы от лица губернатора. В них написано, что «Все сотрудники правоохранительных органов, выполняющий преступные приказы, понесут уголовную ответственность. Я верю – настанет время, когда мы узнаем всю правду о происходящих событиях». В администрации области назвали эти материалы фэйком.

В Минске задержан мужчина, создавший в одном из мессенджеров чат своего района Грушевка под названием «Грушвилль». Милиционеры пришли к нему домой в 07:30, провели обыск, изъяли технику, а самого администратора чата Дмитрия Сухенко отвезли в РУВД, где он пробыл до обеда.

Обыски прошли и у сотрудницы газеты «Народная воля» Анастасии Шаркевич. До обеда журналистка провела в фрунзенском РУВД Минска, после дачи объяснений её отпустили.

Преподаватель БГУИР Владимир Антипов задержан прямо у себя в квартире. Все что он успел – позвонить матери сказать, что к нему пришли с обыском. Где сейчас находится Антипов и в чем его обвиняют неизвестно.