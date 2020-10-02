«Козловский не прогадал»: Поклонники обсуждают, за что актер полюбил Оксану Акиньшину

Оксана Акиньшина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оксана Акиньшина стала одной из главных звезд церемонии открытия Московского международного кинофестиваля. Актриса появилась на красной дорожке в эффектном черном костюме, в глубоком вырезе которого сверкала бриллиантовая подвеска Chopard. Перед выходом на публику 33-летняя звезда «Стиляг» поделилась в Инстаграме снимком, демонстрирующим ее декольте в наиболее выгодном ракурсе.

Поклонники восхитились тем, насколько идеально выглядит мама троих детей. «Козловский не прогадал», - пишут они в комментариях, намекая на слухи о романе Акиньшиной с известным актером. К слову, на красной дорожке Оксана в этот вечер позировала одна. Ни экс-супруг Арчил Геловани, о разрыве с которым актриса официально до сих пор не объявила, ни ее новый предполагаемый избранник Данила Козловский рядом с ней так и не появились.

Слухи о том, что Данила порвал с мамой своей новорожденной дочки Оды Валентины актрисой Ольгой Зуевой, появились в начале лета. Еще накануне пандемии коронавируса Козловский и Зуева улетели в США, где Ольга родила дочь. Во время изоляции новоиспеченные родители жили вместе. Но затем Данила вернулся в Россию, а Ольга с малышкой остались в Нью-Йорке. И вдруг, как гром среди ясного неба, появилась новость о том, что Козловский оставил Зуеву ради своей партнерши по фильму «Чернобыль» Оксаны Акиньшиной. В начале сентября парочку сняли на одном из турецких курортов, куда они отправились отдыхать вместе. А затем Данилу и Оксану видели вдвоем в московском кинотеатре на премьере фильма.

То, что Козловский и Зуева расстались, косвенно подтверждает тот факт, что Данила исключил мать своей дочки из нового проекта. Предполагалось, что Ольга сыграет главную женскую роль в новом фильме «Карамора», режиссером которого выступил Данила. Однако теперь стало известно, что эту роль Козловский отдал другой актрисе – Дарье Балабановой. Она перевоплотится в возлюбленную анархиста по имени Карамора. Действие фильма происходит в России начала XX века.

Между тем, о том, что ее брак разваливается, Оксана Акиньшина намекнула еще два года назад. Актриса внезапно объявила в Инстаграме, что разводится с мужем, продюсером Арчилом Геловани, которому она родила двоих детей. Правда, затем Акиньшина свой пост удалила, а потом начала вновь публиковать снимки, на которых она позирует вместе с мужем и детьми. Но в последнее время фотографии супруга исчезли из ее Инстаграма. А Арчила все чаще стали видеть в обществе некоей симпатичной брюнетки.

По слухам, новым избранником Оксаны стал актер Данила Козловский. Фото: Инстаграм.

Ольга Зуева до сих пор никак не прокомментировала слухи о расставании с Козловским. Впрочем, актриса всегда отличалась закрытостью и никогда особо не рассказывала о своем романе со звездой российского кино. Да и Данила тщательно ограждает свою личную жизнь от публичного внимания. Единственным исключением стало рождение дочки: актер публиковал в Инстаграме снимки малышки и не скрывал, что он очень счастлив.

Ольга жила в Америке еще до встречи с Козловским. Актриса родом из Владивостока, с 15 лет она строила модельную карьеру, работала по контракту в Японии и в Европе. А потом отправилась покорять Нью-Йорк, где снималась как модель и играла в эпизодах в американских фильмах. В России ее первой заметной работой стала спортивная драма «Тренер», где она сыграла вместе с Данилой. Козловский и Зуева встречались около четырех лет. Несмотря на долгие отношения, Данила не торопился сделать своей подруге предложение руки и сердца даже после того, как она переехала в его квартиру в Санкт-Петербурге.