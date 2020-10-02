Дональд Трамп ушел на карантин

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп самоизолировался. Причиной послужил обнаруженный у одной из его ближайших помощниц, Хоуп Хикс, коронавирус.

Трамп сообщил о случившемся сам, написав об этом в своем Твиттере:

- Хоуп Хикс, которая так усердно работала без перерывов, только что получила положительный результат на COVID-19. Ужасно! – проинформировал всех Трамп, добавив, что и он, и его жена Мелания сдали тест на коронавирус и будут ожидать результатов, находясь в режиме самоизоляции.

Хикс контактировала с Трампом, когда он участвовал в первом раунде теледебатов 29 сентября, а также на предвыборном митинге в штате Миннесота, состоявшемся днем позднее.

Предполагается, что режим самоизоляции президент США будет соблюдать в своих покоях, расположенных в Белом доме. При этом он будет осуществлять руководство страной в обычном режиме, воздерживаясь от прямых контактов с сотрудниками своей администрации.