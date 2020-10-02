Постпред РФ при ООН: В Ливии нет российских военных

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Федерация в течение всего октября будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

В канун этого события постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя провел пресс-брифинг, на котором ответил на многочисленные вопросы журналистов.

Один из вопросов касался якобы имеющего место быть российского военного присутствия в Ливии.

- Мы неоднократно комментировали это и заявляли, что в Ливии нет российских военных, – сообщил Небензя, отметив, что страны, обвиняющие Россию в отправке своих военных в Ливию, военное присутствие в этом государстве как раз имеют, причем не только в лице частных военных компаний.

- Мы это точно знаем. Мы знаем цифры. Мы знаем, где они. Но мы не привыкли подвергать опасности других военнослужащих, поэтому не говорим об этом открыто и в отличие от наших партнеров соблюдаем кодекс поведения, необходимый в этих обстоятельствах, – подытожил российский постпред.