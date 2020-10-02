Скульптор Григорий Потоцкий и его памятник Сергею Есенину. Фото: АГН МОСКВА
Ой как страшно, ой как жутко.
То ли лебедь, то ли утка.
То ли родственник кентавра.
То ли ноги динозавра.
То ли предок коростели.
То ли скумбрия в постели.
То ли первый могиканин.
То ли лайка, то ли Панин.
То ли новый терминатор.
То ли просто аниматор.
Может быть, его за ноготь
Аккуратненько потрогать?
Он тихонько щелкнет краном
И окажется фонтаном.
Не лошадка. Не русалка.
А быть может, зажигалка?
Братцы, есть ли папироса?
Щас огонь пойдет из носа.
Может, это ипотека
Так сжирает человека?
Может, розыгрыш такой?
А то я ни в зуб ногой.
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