Знаменитая фигуристка Слуцкая объявила о своей неизлечимой болезни

Ирина Слуцкая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известная фигуристка Ирина Слуцкая, которая была второй на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити, призналась, что страдает от неизлечимого заболевания. Диагноз ей был поставлен еще в 2003 году. Как сказала сама Слуцкая в интервью Teleprogramma.pro, у нее - ревматоидная болезнь сосудов. И ей приходится принимать гормональные препараты.

- К сожалению, оно не лечится, - сказала Ирина Слуцкая откровенно о своем заболевании.

Напомним, что Ирина Слуцкая в 2006 году завершила свою спортивную карьеру в возрасте 27 лет. Однако же, на ее счету - две медали Зимних Олимпийских игр. В 2002 году она выиграла серебро, а спустя 4 года в Турин - бронзовую медаль.

Кроме того, в активе у спортсменки - две победы на чемпионате мира, семь раз она побеждала на чемпионате Европы. Первые же свои награды она выиграла в сезоне 1995/96. Став первой на чемпионате Европы в болгарской Софии и третьей на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне.