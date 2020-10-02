Постпред РФ при ООН: Приоритет номер один – прекращение огня в Карабахе

Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в ходе пресс-брифинга, касаясь эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном, отметил, что «нет простых решений для любого из конфликтов».

И предостерег от несбыточных надежд, возлагаемых на решения ООН, в том числе и по этому поводу:

- Никто не может ожидать полного выполнения резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в разгар конфликта, чреватого крупномасштабными военными действиями, с большим количеством потерь и человеческих жертв, с такой силы риторики, исходящей от обеих сторон. – отметил он.

Небензя напомнил, что обсуждение этого конфликта и путей его разрешения ведется уже много лет. И выразил сожаления, что многих из предложений не были приняты сторонами.

- В первую очередь, необходимо прекратить боевые действия, немедленно прекратить огонь и возобновить переговоры. – призвал российский постпред, напомнив, что Россия уже предложила свое посредничество для урегулирования конфликта.

- Мы должны добиться прекращения огня. Это приоритет номер один. – подчеркнул Небензя.

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