Разбор мифа: так чьи же всё-таки наёмники сражаются в Карабахе?

С начала нового обострения у южных границ России прошло уже четыре дня, и каждый день всевозможные «авторитетные эксперты» предлагали нам взаимоисключающие версии событий. Что «Турция натравила Азербайджан на Армению из мести России» или что «для защиты непризнанной республики надо немедленно ввести российские войска» (при этом, когда в похожей ситуации шесть лет назад оказались Донецк и Луганск, те же самые люди называли российскую помощь народным республикам «актом агрессии»).

Теперь выдвинута ещё одна версия событий вокруг Нагорного Карабаха — в беседе с французским лидером Макроном его армянский коллега Никол Пашинян сообщил, что там сейчас «идёт борьба с международным терроризмом, который в равной мере угрожает США, Ирану, РФ и Франции»: оцените перечисление стран и их порядок.

Каким образом это сочетается с предыдущими экспертными заявлениями об «участии Турции в конфликте» (то есть страна-член НАТО, получается, — «террорист») — нам не объясняется.

При этом и Россия, и Турция, и Иран участвуют в мирном процессе в Сирии, вместе сражаются там с террористами (уже самыми настоящими) — и тут кто-то, пользуясь карабахским конфликтом, последовательно пытается поссорить сначала Турцию с Россией, а теперь их обеих — с Ираном.

Учитывая, что последнее время по соцсетям гуляет фото Пашиняна с одиозным русофобом Джорджем Соросом, — кому выгодно использование старого принципа «разделяй и властвуй», понятно. Ведь для Запада самостоятельная политика евразийских держав — наподобие «Астанинского формата» переговоров по Сирии, в котором участвуют Россия, Иран и Турция, — страшный сон.

При этом «авторитетные эксперты» продолжают рассказывать о сирийских наёмниках, прибывающих в Карабах со стороны Азербайджана.

В качестве доказательства нам показывают «фото-видео из соцсетей». Притом, что имеются и другие свидетельства, которые почему-то тиражируются не столь охотно, — о том, что с западной линии карабахского фронта действуют боевики сирийской группировки «Нубар Озанян» из «курдских отрядов самообороны» — организации, признанной террористической в некоторых странах. Что как раз по-своему даже логично: одно непризнанное образование (курды) помогает другому — НКР.

Более того, на каждое «свидетельство присутствия иностранных наёмников в Азербайджане» можно найти не менее мощные заявления неких «ветеранов локальных войн», съезжающихся под Степанакерт, так что разбираться, кто тут прав, а кто нет — задача неблагодарная.

Ещё «эксперты из соцсетей» призывают в свидетели МИД РФ, который, действительно, выразил озабоченность переброской боевиков из других стран в район конфликта. Проблема в том, что МИД не сказал, КУДА ИМЕННО этих боевиков перебрасывают.

Тогда как, например, руководитель отдела по делам переселенцев Кашатагского района НКР Роберт Матевосян сообщил, что из этого района на фронт выдвинулась группа из сотни вооружённых добровольцев, включая и… выходцев из Сирии.

Но, впрочем, что мы всё мусолим тему этих наёмников, — с обеих сторон в конфликте участвует до 200 тысяч человек, и сотня или даже несколько сотен солдат удачи ничего не изменят.

Зато сейчас «эксперты из соцсетей» кричат про этих страшных наёмников и давят на Россию, требуя вмешаться. Хотя мы прекрасно помним, как они требовали от России НЕ вмешиваться в действительно проблемных точках — Крыму-2014, Южной Осетии-2008, Сирии-2015…

Москва же, имея огромный опыт урегулирования куда более кровавых конфликтов на Ближнем Востоке, действует грамотно, стоит над схваткой, используя дипломатические методы, чтобы усадить стороны за круглый стол, как это уже произошло в Сирии.