Ливан требует от Интерпола ареста двух россиян после взрыва в Бейруте

Момент взрыва в порту Бейрута в августе 2020 г.

Ливанские власти направили в Интерпол запрос на арест двух российских граждан – владельца и капитана судна Rhosus.

Принадлежавший проживающему сейчас на Кипре Игорю Гречушкину Rhosus перевозил груз аммиачной селитры из Батуми в Африку. Из-за технических проблем судно запросило разрешение на заход в порт Бейрута, где было позднее арестовано. Капитану Борису Прокошеву и другим членам экипажа позднее удалось покинуть Ливан.

Аммиачная селитра была конфискована и выгружена в портовые ангары, где пролежала несколько лет. 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощнейший взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация конфискованного с Rhosus груза.

Теперь ливанская прокуратура требует от Интерпола выдачи ордеров на арест Прокошева и Гречушкина. Соответствующий запрос уже направлен в эту международную организацию.

Капитан Rhosus Борис Прокошев делился своими догадками о причинах взрыва:

- Насколько я знаю, после нашего отъезда всю селитру в 2016 году выгрузили на склад в порту Бейрута, а само судно утонуло. Грузовладелец из Мозамбика почему-то его не забрал, а местные власти делали вид, что ничего не знают про взрывоопасный товар.

Техногенная катастрофа в бейрутском порту унесла жизни 190 человек, 6,5 тыс. человек получили ранения. Целые кварталы Бейрута были разрушены, включая жилые строения, школы, больницы. Пострадал также президентский дворец. Ущерб экономике Ливана оценивается в 5 млрд. долларов. Взрыв также спровоцировал волнения и массовые протесты в Ливане, правительство которого через несколько дней ушло в отставку.