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Общество

«Всероссийская реновация»: чем грозят новые планы жителям старых домов

Законодатели придумали, как опыт Москвы распространить на всю страну. Правда, законопроект предполагается еще дорабатывать
Елена ОДИНЦОВА
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Макет района программы реновации на форуме в Москве.

Макет района программы реновации на форуме в Москве.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на этой неделе поддержал, хотя и с оговорками, законопроект о «всероссийской реновации». Так уже прозвали документ, внесенный в сентябре в Госдуму группой сенаторов, - о комплексном развитии территорий и адресных программах по сносу и реконструкции многоквартирных домов.

За основу новаций взят московский опыт. Хотя есть и некоторые отличия. Разнообразны и оценки документа. По поводу них нет единства даже в самой Госдуме. Профильный комитет по жилищной политике, хоть и поддержал в целом концепцию, но выкатил несколько страниц замечаний, которые предлагается устранить к первому чтению. А у главы комитета Галины Хованской, как зафиксировано в думских документах, обнаружилось особое мнение: некоторые положения законопроекта противоречат Конституции и создают условия для «нарушения прав и свобод человека и гражданина».

Что такое предлагают сотворить с нашими городами и их жителями?

ЗАЧЕМ ЭТО ВООБЩЕ НУЖНО

- Сейчас мы расселяем аварийное жилье, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. За это время у нас добавляется порядка 12 млн кв. м такого жилья. Мы видим, что аварийного жилья становится с каждым годом всё больше, - пояснил необходимость как-то ускорить процесс обновления городов вице-премьер, курирующий строительный сектор, Марат Хуснуллин.

Об этом говорят и авторы законопроекта. В пояснительной записке они разъясняют, что нужен единый законодательный механизм комплексного развития территорий. Что подразумевает не только снос старого и строительство нового жилья, но и реконструкцию коммунальных сетей, облагораживание городской среды и т. п.

В такие территории предлагается включать те, где, как минимум, половина занята ветхим и аварийным жильем или промзоной. А регионы наделяются правом утверждать адресные программы по сносу и реконструкции многоквартирных домов.

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ЧЕМ СОМНЕНИЯ

Общий посыл законопроекта претензий ни у кого не вызывает. Понятно, что с ветшающими кварталами, которых полно в наших городах, что-то надо делать. А действующая программа расселения аварийного жилья решает эту проблему только постфактум — для тех, чье жилье уже совсем разваливается.

А вот с деталями - похуже. Как следует из заключения комитета по жилищной политике и ЖКХ, в законопроекте пока отсутствуют четкие критерии того, какие дома будут попадать под реновацию. Скажем, степень их аварийности, ветхости, опасности для жизни и здоровья людей и т. п. По мнению депутатов, если такие критерии не прописать, «можно прогнозировать резкое общественное неприятие таких проектов, что не позволит их реализовать на практике».

Главная дискуссия разгорелась вокруг прав тех, кого предполагается осчастливить, - жителей домов, которые могут попасть под реновацию.

В законопроекте прописано, что дело это добровольное. Дом могут включить в программу сноса и реконструкции, если за это проголосуют не менее двух третей собственников и нанимателей квартир. Остается и возможность передумать. Чтобы уже включенный в программу дом оттуда исключили, достаточно всего трети голосов жильцов. Что тут не так? Глава думского жилищного комитета Галина Хованская беспокоится, что в законопроекте плохо прописан порядок выявления мнений граждан — голоса «можно накрутить».

- В московской программе реновации очередники жилье получают, а в этой - они и дальше останутся очередниками. В московской - нельзя в коммуналку переселять, здесь же - это можно, - также считает Хованская.

Председатель комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Председатель комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Фото: Александр БУНДИН

С этими вопросами тоже предлагается разобраться, пока законопроект готовится к первому чтению.

А ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ

Это еще один интересный вопрос. В Москве программа реновации в основном проводится за счет городского бюджета, столица может себе это позволить. Но много ли найдется еще таких регионов? В законопроекте предлагается привлекать частные инвестиции. Тут тот же вопрос: а много ли найдется таких инвесторов, если речь идет, скажем, не о Сочи?

По оценкам Галины Хованской, к «всероссийской реновации» готовы всего пять-шесть регионов.

- Сейчас законных инструментов, которые позволяют как-то улучшить жизнь людей, проживающих в ветхом фонде, просто нет. И присутствие такой возможности, конечно, лучше, чем ее отсутствие, - прокомментировал «КП» дискуссии вокруг законопроекта вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. - Речь же не идет о том, что все обязательно должны такие программы прямо сейчас реализовывать. Для многих регионов это возможность на будущее. Но, конечно, очень важно, чтобы не ущемлялись права людей. И надо внимательно смотреть, о каких условиях их переезда идет речь.

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