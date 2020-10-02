Доктор Мясников разнёс Навального за оскорбления омских врачей

Доктор Мясников заявил, что ненавидит Алексея Навального. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Известный доктор Александр Мясников поставил на место блогера Алексея Навального. Тот дал интервью немецким журналистам. И заявил, что якобы омские врачи знали об отравлении, но скрыли это.

— В новостях: «Алексей Навальный считает, что омские медики хотели его смерти»

Послушай, ты: хотели бы - ты бы ещё в первый день сдох!

Я не стану задавать глупые вопросы, типа: « у тебя совесть есть?!» или: «ты что, ...?!» и так ясно, что на первый вопрос ответ «нет» и на второй-«да», — написал Мясников.

Он объяснил, что имеет право выразить своё возмущение.

— Днём ранее этот тип обвинил в своём «отравлении» Президента России, — напомнил врач. — Теперь медиков, которые спасли ему жизнь. Потом он вернётся к нашу страну и станет дышать одним с нами воздухом. Да, это наверно все по закону и правильно- он же Российский гражданин. Но с нашей стороны это уже не толерантность, а какое-то малодушное всепрощение! И разве Российский гражданин не должен отвечать по Закону за клевету и оскорбления?!

Мясников признался, что испытывает ненависть к Навальному.

— У меня когда-то в Африке была ситуация, когда мне пришлось перевязывать человека, который только что в нас стрелял. Я не испытывал к нему ненависти. А вот к тебе- испытываю, — написал доктор.

Напомним, блогера Навального выписали из берлинской больницы. Немцы так и не смогли предоставить факты, подтверждающие его отравление «Новичком».