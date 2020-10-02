К своему 14-летию ВКонтакте вручит подарки на сумму более миллиарда рублей и соберёт деньги на благотворительность

10 октября VK исполнится 14 лет.

10 октября VK исполнится 14 лет. Команда ВКонтакте предлагает пользователям отпраздновать день рождения вместе — и совместно с партнёрами дарит подарки на сумму более миллиарда рублей. Самым удачливым достанутся полгода поездок на «Такси ВКонтакте», а также LED-телевизоры, ноутбуки и другие гаджеты. Шансов получить суперпризы будет больше, если пожертвовать деньги на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями — в фонд «Подари жизнь».

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:

«14 лет назад мы создали сайт для студентов и выпускников крупнейших вузов. Сегодня ВКонтакте — это большая экосистема сервисов, которой пользуются почти 100 миллионов человек каждый месяц. Здесь слушают музыку, заказывают такси и доставку еды, делают покупки, находят работу, развивают свой бизнес, следят за здоровьем и играют в игры, не скачивая при этом дополнительных приложений. В этот день рождения мы будем не получать подарки, а дарить — чтобы каждый пользователь мог разделить праздник с нами. Сервисов ВКонтакте много, поэтому подарков тоже: мы собрали лучшее из собственных проектов и позвали партнёров присоединиться к торжеству. А если вы хотите сделать подарок нам — поддержите фонд „Подари жизнь“».

Команда ВКонтакте запускает розыгрыш, каждый участник которого получит подарок. Чтобы испытать удачу, нужно открыть праздничное «Колесо фортуны» — оно доступно во вкладке «Сервисы» мобильного приложения или по прямой ссылке: vk.com/fortune.

Выиграть можно приз от VK или партнёров: например, скидки в «Еде ВКонтакте», «Такси ВКонтакте» и AliExpress, сертификаты на путешествия от Связной Трэвел, подписки на онлайн-кинотеатры, доступ к новым номерам журналов от издательства Condé Nast, дополнительные гигабайты в Облаке Mail.ru или бесплатные уроки в Skyeng. Также участник может получить специальный билет — чем их больше, тем выше шанс на один из суперпризов: LED-телевизор Samsung, MacBook Pro, iPhone 11, электросамокат Xiaomi, AirPods Pro, PlayStation 4 Pro, полгода поездок на «Такси ВКонтакте» или ланчи в «Еде ВКонтакте». Общая стоимость призов — больше миллиарда рублей.

У каждого пользователя — один игровой ход в неделю. Но ждать не обязательно: чтобы получить дополнительные подарки и больше шансов выиграть суперпризы, можно выполнять задания или жертвовать средства в благотворительный фонд «Подари жизнь». Деньги будут направлены на помощь детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

ВКонтакте разыграет суперпризы 10 октября — победители получат уведомления с радостной новостью и подробностями. Остальные спецпредложения «Колеса фортуны» будут доступны до 15 октября.

В этом году ВКонтакте полностью обновила дизайн мобильного приложения, запустила сервис коротких видео с AR-эффектами «Клипы» и усовершенствовала мессенджер, добавив групповые видеозвонки, синхронизацию с телефонной книгой и технологию распознавания голосовых сообщений.