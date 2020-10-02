Российские азербайджанцы и армяне призвали прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе

Фото: ФАДН России.

«Мы обеспокоены тем, что в результате боевых действий в районе Нагорного Карабаха в зону обстрела попадают населённые пункты и гражданские объекты, подвергается опасности мирное население, есть жертвы», - говорится в совместном заявлении президентов федеральных национально-культурных автономий азербайджанцев и армян России, членов Советов при Президенте России по межнациональным отношениям М. Садыгова и А. Абрамян.

Они осудили попытки силового решения конфликта, призвали остановить боевые действия и найти решения для политико-дипломатического урегулирования.

Обращаясь к соотечественникам, проживающим в России, главы автономий настойчиво попросили сохранять спокойствие, проявить уважение друг к другу и не поддаваться на провокации.

«Надеемся, что мудрость наших народов, совместная история мирного проживания в России послужат примером для конфликтующих сторон» - говорится в совместном заявлении.