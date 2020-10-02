Правительство поддержало пилотные проекты по модернизации сферы ЖКХ

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство РФ одобрило и утвердило четыре пилотных проекта в сфере ЖКХ. На их реализацию решено было выделить почти 1,2 миллиарда рублей в рамках программы, которая предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев на Всероссийском водном конгрессе.

Комплексные работы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств из федерального бюджета пройдут в городах-пилотах: Белово в Кузбассе, Орск в Оренбургской области, Переславль-Залесский в Ярославской области и Козьмодемьянск в Республике Марий Эл.

«В четверг на заседании правительства Российской Федерации по четырем пилотным проектам принято решение о выделении денежных средств в объеме 1 млрд 190 млн рублей. Благодаря реализации технологических решений на территории этих муниципалитетов отрасль ожидает получить экономический эффект в виде сокращения потерь на коммуникациях, а также улучшение качества водоснабжения и теплоснабжения в соответствии с нормативами», - сообщил министр во время пленарного заседания «Национальные проекты как драйверы развития водохозяйственного комплекса. Корректировка целей и задач до 2030 года».

Глава Минстроя добавил, что еще один пилотный проект предусмотрен для города Новоалтайск в Алтайском крае, на его реализацию еще отдельно будут направлены 64,8 млн рублей.

Владимир Якушев отметил, что все пилотные проекты подготовлены в рамках федеральной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60 процентов.

«Эта программа представляет собой инструмент федеральной поддержки тех субъектов Российской Федерации, конкретных муниципальных образований, где объекты системы жилищно-коммунального хозяйства сегодня имеет высокую степень износа», - отметил министр.

Ожидается, что реализация этой программы позволит в будущем избежать коммунальных аварий.