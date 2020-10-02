Еще одна жертва Джонатана Галиндо: в Италии подросток покончил с собой после игры в соцсетях

Некто "Джонатан Галиндо" ведет в соцсетях смертельно опасные игры с подростками.

Вслед за «синим китом» - игрой, в конце которой некто приказывает школьникам покончить жизнь самоубийством, в Интернете появился новый, смертельно опасный персонаж – Джонатан Галиндо.

Это реальный человек в маске собаки, похожей на героя мультфильмов о Гуфи. Он ведет в социальных сетях опасные игры с подростками – пишет им задания, выполняя которые, дети часто накладывают на себя руки.

Именно это и произошло с 10-летним мальчиком из Италии. Ночью, когда родители спали, он покончил жизнь самоубийством.

Утром они зашли в его комнату, но не нашли сына. Позже мальчика обнаружили мертвым на улице, под балконом.

В предсмертной записке он написал, что любит родных, но «у него нет больше времени».

Полицейские обнаружили в его компьютере и мобильном телефоне переписку с неким Джонатаном Галиндо. Но вычислить, с кем конкретно общался ребенок, пока нельзя. Того, кто скрывается под маской собаки, ищут по всему миру.

Волна подростковых суицидов, связанная именно с этим персонажем, сначала прокатилась по США, потом захлестнула и Европу.

Джонатан Галиндо начинает свое общение, как правило, с подростками, которые переживают трудности переходного возраста. Переписка с обычных вопросов о том, как идут дела и как выстраиваются отношения с взрослыми, перерастает со временем в привязанность.

Полицейские ведут расследование и просят всех родителей обращать больше внимания на то, с кем общаются их дети в сети и реальной жизни.