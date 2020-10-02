В Ирландии 6500 школьников получили табели с ошибками

Компьютерная программа занизила оценки ирландским школьникам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В образовательной системе Ирландии произошел сбой компьютерной программы, из-за чего оценки многих школьников оказались занижены.

Вместо того чтобы отобразить отметки за два сильных предмета, система показала оценки по слабым. Из-за этого выпускной балл у детей стал, конечно же, ниже.

Об инциденте сообщила министр образования Ирландии Норма Фоули, которая извинилась перед школьниками.

По ее словам, некорректные данные обнаружились в процессе подсчета оценок. При кодировании произошел сбой, повлекший за собой ошибки. Но полный отчет будет предоставлен позже, когда независимая IT-компания закончит проверку.

- С выпускниками, которых затронула эта проблема, мы обязательно свяжемся в самое ближайшее время, - сообщила Норма Фоули. – Заверяю, что ни один из них не окажется в неудобном положении.

Чиновники образовательного ведомства пообещали, что оценки приведут в порядок и проставят в соответствии с реально полученными.

Выпускные экзамены, которые должны состояться в ноябре, переносить из-за инцидента никто не будет. Министерство сделает все возможное, чтобы ошибка никак не повлияла на поступление и обучение будущих абитуриентов.