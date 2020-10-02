Бой без правил: опубликовано видео схватки Эльмана Пашаева с обидчиком, облившим его фекалиями

Экс-адвокат Ефремова подрался с обидчиком. Фото: Кадр видео

Конфуз Эльмана Пашаева, которого накануне прямо перед собственной пресс-конференцией облили нечистотами, получил продолжение. В Сети появились кадры нападения и жесткого разбирательства одиозного юриста с обидчиком.

На видео Пашаев в белой рубашке и строгом костюме поднимается по ступенькам редакции, когда перед ним вдруг возникает молодой человек в капюшоне и медицинской маске на лице. Парень делает выпад в сторону экс-адвоката - и тут же из большого красного термоса в его руках на пиджак и брюки Эльмана Пашаева плещутся фекалии. Пока оскорбленный герой брезгливо отряхивается, нападавший дает деру. Как юрист успел его догнать, непонятно - вроде бы, горе-активист поскользнулся на собственном "сюрпризе". Однако, уже в следующем кадре Пашаев вовсю лупит молодого человека на фоне стоящей рядом машины "Скорой помощи" (и кстати, бездействующих медиков).

Несмотря на неудобную для борьбы одежду, в драке Эльман Пашаев сразу переходит к разгромному нападению. Хватает парня за куртку, делает ловкую подсечку - и вот уже обидчик падает на асфальт. Пытается подняться, но получив очередную подножку, снова сбивается с ног. Пока парень, весьма субтильный по сравнению с упитанным юристом, извивается на спине, соперник хватает его за ноги, но получает удар и сам летит на землю. Этой форы оказывается достаточно - и вот уже активист скрывается из вида.

- Нашей целью было вручение термоса с фекалиями за его неприкрытую ложь, - объяснил в соцсетях тот самый 22-летний Илья, которого отлупил Эльман Пашаев. - Когда я шел, чтобы вручить этот "Оскар", я поскользнулся на ступеньке - и действительно, некоторое количество содержимого попало на него. Деньги за испорченный костюм "Армани" я готов вернуть.

Между тем, облитый Пашаев уже написал заявление в полицию и заверил репортеров, что его такими выходками не запугать.

- Я его так наказал, что всей родне до десятого поколения больше не придет в голову такие шутки шутить, - заявил лишенный статуса адвокат.

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