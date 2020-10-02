Перчатка от «Спартака» - «Зениту»: как «дерби двух столиц» становится самым принципиальным в России

Российский футбольный уикенд ознаменуется встречей "Зенита" и "Спартака". Фото: Anatoliy Medved, Zuma\TASS

«Спартак» - «Зенит» - главный матч осени в Российской Премьер-лиге. Но это дерби – не фанатское. У болельщиков «Спартака» есть главный враг – ЦСКА, у «Зенита» война с «Динамо». Так что это дерби принципиально в большей степени для боссов двух клубов. «КП» объясняет, почему.

Газизов и перчатка

В конце прошлого сезона «красно-белые» совершили один из лучших своих трансферов - место гендира занял Шамиль Газизов, который бросил вызов гранду из Санкт-Петербурга – «Зениту». В июле этого года он намеренно бросил перчатку питерцам.

«В «Зените» есть люди, с которыми я работал. Мне интересно с ними пободаться… Мне приятно кинуть им перчатку, вызов — при помощи Леонида Арнольдовича и Доменико Тедеско», – сказал Газизов в интервью «СЭ».

С тех пор фраза «Бросить перчатку «Зениту» - мем среди болельщиков «Спартака». Смешной или нет, станет известно по окончании матча 3 октября.

Медведев vs «Спартак»

В прошлом году, перед полуфиналом Кубка России, зажег в конфликте «Спартак» - «Зенит» генеральный директор «сине-бело-голубых». После победы над «Краснодаром» общественность увидела супервидео - радость в раздевалке игроков «Зенита». На камере запечатлены два форварда Дзюбы и Азмуна, которые изобразили половой акт. Этот процесс сразу же разлетелся по интернету. Но гендир «Зенита» Александр Медведев странно пошутил.

«Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке», - рассказал тогда Медведев.

Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

«Спартак» подал жалобу на его слова в комитет РФС. Сам матч тогда закончился поражением московской команды (2:1), и «Зенит» в итоге стал победителем Кубка России. А Медведев получил штраф в размере 200 тысяч за свои слова.

Дзюба vs Соболев

Сцепились и игроки «Зенита» и «Спартака». Форвард красно-белых Александр Соболев публично упрекнул Дзюбу в том, что тот как-то не очень поддержал своего друга Кокорина с его тюремной историей. Артем рассвирепел.

Первый ответ Дзюба дал во время полуфинала Кубка России «Зенит» - «Спартак» (2:1) – два нападающих столкнулись лицом к лицу. А

Дзюба все объяснил в интервью «Чемпионату»:

«Соболев — молодой парень. Он еще глупый и не совсем знает, что такое дружба. Не понимает ситуации. Слышит звон, но не знает, где он, — сказал Дзюба. — Так зацепились, потому что он раз за разом некрасиво ведет себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе — постоянно кричать, апеллировать».

Нападающий "Спартака" Александр Соболев. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Потом была сборная, невызов Соболева и разговор между игроками по телефону. В национальной команде Александр потом все-таки оказался. Но посмотрим, что будет, когда игроки вновь сойдутся на футбольном поле в разных командах.

«Судите «Спартак», как «Зенит». Федун vs «Зенита»

После игры 29-го тура «Спартак» - «Ахмат» (3:0) президент «красно-белых» Леонид Федун взорвал всех своим предложением. «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хэштег «судите «Спартак», как «Зенит» — тогда мы будем чемпионами».

Безусловно, это был намек в сторону «Зенита». Однако после того матча ничего не поменялось. Уже в новом сезоне Федун хотел снять команду с чемпионата из-за скандала в игре с «Сочи». Тогда главный арбитр встречи Василий Казарцев поставил сомнительный пенальти в ворота московского клуба, что повлияло на результат (2:2).

Поднявшаяся буря заставила бывшего босса «Зенита», а теперь президента РФС Александра Дюкова позвонить Федуну. Неизвестно, какие были достигнуты договоренности, но с тех пор судьи стали свистеть и в пользу «красно-белых».

Несостоявшаяся битва фарм-клубов

Многих в РПЛ напрягла ситуация, когда «Зенита» в чемпионате фактически было два фарм-клуба – «Сочи» (полсостава южан – бывшие игроки из Санкт-Петербурга) и «Оренбург» (один и тот же спонсор). В этом сезоне все исправилось: «Оренбург» вылетел, ручеек футболистов из «Зенита» в «Сочи» иссяк, но все равно «Спартак» попытался сделать что-то подобное. «Красно-белые», как сообщают источники, помогли «Химкам» добраться до РПЛ, и собирались помочь игроками.

Вмешались другие клубы, в частности владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Под их давлением было принято решение о запрете отдавать в аренду одному клубу более чем двух игроков из другого. Проект фарм-клуба «Спартака» рухнул. Но обида – «Зениту» было можно в прошлом сезоне, а красно-белым в это нельзя, - возможно, осталась.

Бонус: Дзюба и Кокорин

В составе двух команд есть игроки, для кого этот матч более чем принципиален. Артем Дзюба будет весь матч слышать про себя со спартаковских трибун много интересного – сектора «Открытия-арены» не могут простить Дзюбе многое.

А Кокорин – это та самая «перчатка» «Зениту». Если бы у руководство «Спартака» не было желания насолить Санкт-Петербургу, то, не исключено, Кокорин бы не играл сейчас за красно-белых. Но у самого Александра наверняка остались вопросы к «Зениту»: Семак хотел его видеть в команде, сам он желал играть в Санкт-Петербурге, но почему и кто ему этого не разрешил? «Дерби двух столиц» - отличная возможность задать их на поле.